Carro tomba após bater em poste na L2 Sul, neste domingo

Duas pessoas que estavam fora do carro foram avaliadas pela equipe de resgate; elas estavam conscientes e orientadas

O acidente foi registrado por volta das 21h57, na L2 Sul, próximo ao Setor de Autarquias Sul, Quadra 3 - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Um veículo Toyota SW4 tombou após colidir com um poste de iluminação no início da Asa Sul, na noite deste domingo (30/11). O acidente foi registrado por volta das 21h57, na L2 Sul, próximo ao Setor de Autarquias Sul, Quadra 3.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), ao chegarem ao local, os militares encontraram o carro tombado em um retorno da via. Duas pessoas foram avaliadas pela equipe de resgate; elas estavam conscientes e orientadas e recusaram transporte ao hospital.

Não há informações oficiais sobre o que levou ao tombamento do veículo. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para apoiar a ocorrência e fazer o registro do caso.

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/11/2025 23:58
