Carro tomba após bater em poste na L2 Sul, neste domingo

Um veículo Toyota SW4 tombou após colidir com um poste de iluminação no início da Asa Sul, na noite deste domingo (30/11). O acidente foi registrado por volta das 21h57, na L2 Sul, próximo ao Setor de Autarquias Sul, Quadra 3.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), ao chegarem ao local, os militares encontraram o carro tombado em um retorno da via. Duas pessoas foram avaliadas pela equipe de resgate; elas estavam conscientes e orientadas e recusaram transporte ao hospital.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Não há informações oficiais sobre o que levou ao tombamento do veículo. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para apoiar a ocorrência e fazer o registro do caso.