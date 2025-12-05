Aeroporto volta a operar normalmente após interrupção causada por forte chuva

Aeroporto de Brasília volta a operar normalmente após interrupção causada por forte chuva - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Aeroporto Internacional de Brasília voltou a operar normalmente, após ter suas atividades parcialmente afetadas pela forte chuva que atingiu a capital. Segundo a Inframerica, administradora do terminal, a operação passou a ser realizada por instrumentos.

A paralisação, que ocorreu nesta quinta-feira (4/12), afetou três voos com origem de Vitória, Porto Alegre e Florianópolis, que precisaram alternar para Goiânia, mas retornaram ao terminal brasiliense. Dois voos foram cancelados, um vindo de Salvador e outro com destino à capital baiana.

Às 15h47, o aeroporto retomou a operação visual. Durante o temporal, um vazamento foi identificado na área de Embarque Doméstico, o que levou à alteração temporária da entrada de passageiros. O acesso já foi normalizado.

A Inframérica informou que todas as equipes permanecem mobilizadas para orientar viajantes que necessitarem de apoio. Nesta sexta-feira (5/12), a operação segue regular, sem atrasos ou cancelamentos registrados.