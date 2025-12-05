Famílias do DF recebem alunos de intercâmbio do "Pontes para o Mundo"

Com cartazes, flores e lágrimas de alegria, famílias do DF receberam, nesta sexta-feira (5/12), os estudantes do programa “Pontes para o Mundo", desenvolvido pela Secretaria de Educação do DF. A volta dos jovens, que passaram três meses em intercâmbio no Reino Unido, foi marcada por intensa emoção.
O programa ofereceu a estudantes da rede pública a oportunidade de uma vivência internacional. Nesta primeira edição, realizada entre setembro e dezembro deste ano, os alunos foram distribuídos em oito colleges na Inglaterra, no País de Gales e na Escócia com o objetivo de ampliar o domínio da língua inglesa, vivenciar novas experiências acadêmicas e conhecer outras culturas.
Reencontro
A recepção no aeroporto foi um misto de alívio e euforia. Os pais e irmãos puderam, finalmente, abraçar os jovens que voltaram mais independentes e com a bagagem de um mundo novo a explorar.
A nutricionista Talita Orrico Rocha, de 44 anos, é mãe de Arthur Ulrico e descreveu o sentimento de rever o filho. “É a mistura de desespero, ansiedade e felicidade. Muito orgulho pelo que ele vivenciou lá e ansiedade para abraçar e matar essa saudade”, afirmou.
O professor de educação física Cléber dos Santos Ferreira, 48, pai de Arthur, destacou o amadurecimento que o filho adquiriu. “Em conversa com outros pais aqui, nós tivemos até essa reflexão de quanto que eles cresceram antes de chegar aqui”, destacou. O irmão gêmeo de Arthur, Víctor Orrico, 16, também já está de olho no futuro. “Com certeza eu quero ir. Vou buscar essa oportunidade, pois também quero criar novas amizades e ter esse conhecimento que é viajar pra fora do país”, contou.
Para o estudante Arthur Orrico, 16, a experiência trouxe muitas mudanças. “Eu acho que eu estou um pouco mais maduro, sim. E o inglês deu uma melhorada bastante também. Destravou a timidez e consigo me comunicar mais”, disse.
Arthur descreveu a experiência da viagem como muito boa e enfatizou que tanto os lugares quanto a comida eram muito diferentes. “Ouvi dizer que a comida de lá era ruim, mas eu gostei bastante. Mas nada se compara a comida brasileira. Quero comer muito arroz com feijão”, disse.
Sobre os planos para o futuro, o jovem destacou que ainda vai retorno para lá. “Fiquei na região de Edimburgo e gostei bastante, mas daqui uns anos vou voltar e conhecer Londres e outros lugares também. Esse projeto me abriu portas e estou muito feliz por isso”, acrescentou.
Programa
O "Pontes para o Mundo" é um programa de intercâmbio educacional do Governo do Distrito Federal (GDF) que visa proporcionar a estudantes da rede pública uma vivência internacional com foco no aprimoramento da língua inglesa e no conhecimento de novas culturas.
A seleção dos estudantes é feita por processo seletivo eliminatório e classificatório. Os requisitos obrigatórios para esta edição incluíam:
* Ter, no mínimo, 16 anos na data da inscrição e não completar 18 anos até o retorno ao Brasil.
* Estar matriculado na 2ª série do ensino médio regular ou na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) — nas modalidades concomitante ou integrada — em escola pública do DF.
* Ter cursado integralmente a 1ª série do ensino médio em uma instituição pública do Distrito Federal.
O processo seletivo avaliou as notas do primeiro ano e incluiu uma prova de proficiência. Segundo as famílias, todo o trâmite de retirada de passaporte, visto e seguro foi agilizado e custeado pela equipe da SEEDF, o que tornou o processo mais tranquilo.
O governador do DF Ibaneis Rocha não escondeu a emoção com o retorno dos estudantes. “Olha, eu estou aqui quase em lágrimas. A emoção das famílias e desses adolescentes é uma coisa que nos inspira muito a continuar com programas importantes como esse que dão oportunidade desses adolescentes a conhecerem o mundo, ter novas experiências para o resto das suas vidas”, destacou.
Ibaneis Rocha anunciou que, para o próximo ano, o programa será ampliado para 400 vagas e expandido para outros países, como Japão, Alemanha e Espanha. Além disso, o governador indicou o envio de um projeto de lei à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) que transformará o "Pontes para o Mundo" em um programa permanente de governo.
A primeira-dama do DF, Mayara Noronha enfatizou a importância do intercâmbio no cenário atual. “Hoje em dia não é mais um luxo, hoje em dia é uma necessidade de preparar os nossos estudantes para se relacionarem com profissionais do mundo inteiro e é exatamente através desse tipo de programa que a gente vai conseguir expandir e sair do nosso quadradinho para o mundo afora. Tenho um super orgulho desse programa que veio para revolucionar”, acrescentou.
A secretária de educação Hélvia Paranaguá destacou o sentimento de receber os alunos. “Se pudesse definir tudo que eu vivenciei com esses meninos, eu diria que é emoção. Nós demos aos alunos da rede pública a oportunidade de vivenciar um outro mundo. Um mundo que a maioria, eu diria que quase 100% não teria acesso, porque é aluno periférico, aluno de rede pública, e que dificilmente sairiam do Brasil para fazer um intercâmbio de três meses. Então eles estão amadurecidos, adquiriram independência, autoconfiantes e completamente fluentes na língua inglesa”, destacou.
A chefe da pasta ainda destacou como eles foram mantidos lá. “O Distrito Federal bancou por meio do programa, receberam 300 libras por mês para a manutenção deles, para as comprinhas, produtos de higiene pessoal, roupinhas, enfim, o que eles quisessem, e toda a refeição eles faziam no colege ou nas casas que ficaram hospedados em parceria com as embaixadas. Agora nós temos vamos mandar 400 estudantes ano que vem e não vamos parar”, enfatizou.
