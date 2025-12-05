Nota Legal: mais de 6 mil premiados ainda não resgataram valores devidos

Para saber se está na lista de ganhadores, o contribuinte deve acessar o site do Nota Legal - (crédito: Agência Brasília)

Dos 12,6 mil bilhetes contemplados do programa Nota Legal do DF, quase metade (6.121) não indicou a conta bancária necessária para receber o valor. Entre os prêmios pendentes estão: dois de R$ 50 mil; sete de R$ 10 mil; 12 de R$ 5 mil; 17 de R$ 1 mil; 221 de R$ 200; e 5.862 de R$ 100.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para saber se está na lista de ganhadores, o contribuinte deve acessar o site do Nota Legal, entrar na área restrita com seus dados e verificar se há premiação disponível. Caso exista, uma tela exibirá as informações do sorteio. Depois disso, basta acessar a aba “sorteio” e indicar uma conta bancária para o depósito.

O prazo para o primeiro lote de pagamentos termina neste sábado (6/12). Quem inserir os dados bancários entre domingo (7/12) e 14 de janeiro receberá no segundo lote. Já as indicações feitas entre 15 de janeiro e 17 de fevereiro de 2026 serão pagas no terceiro lote.

Mesmo quem não foi contemplado deve manter as informações atualizadas no sistema. A Secretaria de Economia (Seec-DF) está enviando os avisos de premiação por e-mail, e dados desatualizados podem impedir o recebimento da notificação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Receita Federal apreende R$1 milhão em medicamentos de emagrecimento

Receita Federal apreende R$1 milhão em medicamentos de emagrecimento Cidades DF Quem é o empresário rural preso por estupro, ameaça e golpes financeiros

Quem é o empresário rural preso por estupro, ameaça e golpes financeiros Cidades DF Corpo de mulher é encontrado no Lago Paranoá

Corpo de mulher é encontrado no Lago Paranoá Cidades DF Dois homens são presos por matar idoso e esconder corpo em galinheiro

Dois homens são presos por matar idoso e esconder corpo em galinheiro Cidades DF Vingança e trama familiar cercam caso de torcedor assassinado em Santa Maria

Vingança e trama familiar cercam caso de torcedor assassinado em Santa Maria Cidades DF W3 registra engarrafamento nesta sexta-feira (5/12)