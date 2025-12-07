InícioCidades DF
Temperatura mínima deve chegar aos 18°C neste domingo (7/12)

Apesar da manhã ensolarada, as chances de chuva persistem em diversas regiões do Distrito Federal. Segundo o Inmet, a temperatura máxima fica na casa dos 23°C

A umidade relativa do ar fica em torno de 75% e 95%, padrão que deve permanecer ao longo da próxima semana - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Na manhã deste domingo (07/12), o céu de Brasília amanheceu ensolarado, mesmo que sob a influência de algumas nuvens. No entanto, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há chances de chuva e trovoadas em regiões isoladas do Distrito Federal, que devem ocorrer pela manhã e persistir até a noite. A temperatura mínima fica na casa dos 18°C enquanto a máxima pode chegar a 23°C.

A umidade relativa do ar fica em torno de 75% e 95%, padrão que deve permanecer ao longo da próxima semana. Ainda assim, é importante ressaltar que, segundo o Inmet, os temporais estão previstos e as temperaturas seguem amenas. Isso, de alguma forma, ajuda a aliviar o calor sentido pelos brasilienses nos últimos meses.

Contudo, é necessário reiterar os cuidados necessários em caso de tempestade. A Defesa Civil alerta a população para áreas com risco de alagamento ou deslizamento, e buscar abrigo segundo em situações de descargas elétricas. E claro, estar sempre munido de um bom guarda-chuva caso esteja andando ao ar livre.

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 07/12/2025 11:06
