Temperatura mínima deve chegar aos 18°C neste domingo (7/12)

A umidade relativa do ar fica em torno de 75% e 95%, padrão que deve permanecer ao longo da próxima semana - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Na manhã deste domingo (07/12), o céu de Brasília amanheceu ensolarado, mesmo que sob a influência de algumas nuvens. No entanto, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há chances de chuva e trovoadas em regiões isoladas do Distrito Federal, que devem ocorrer pela manhã e persistir até a noite. A temperatura mínima fica na casa dos 18°C enquanto a máxima pode chegar a 23°C.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A umidade relativa do ar fica em torno de 75% e 95%, padrão que deve permanecer ao longo da próxima semana. Ainda assim, é importante ressaltar que, segundo o Inmet, os temporais estão previstos e as temperaturas seguem amenas. Isso, de alguma forma, ajuda a aliviar o calor sentido pelos brasilienses nos últimos meses.

Contudo, é necessário reiterar os cuidados necessários em caso de tempestade. A Defesa Civil alerta a população para áreas com risco de alagamento ou deslizamento, e buscar abrigo segundo em situações de descargas elétricas. E claro, estar sempre munido de um bom guarda-chuva caso esteja andando ao ar livre.