Chuva marca sábado no DF e temperatura mínima pode chegar a 18°C

Umidade relativa do ar fica em torno dos 58% e 95%. Segundo o Inmet, a temperatura máxima fica na casa dos 26°C

26/11/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Trânsito no Eixo Monumental e chuva em Brasília. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
26/11/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Trânsito no Eixo Monumental e chuva em Brasília. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Guarda-chuva em mãos e aquela blusa de frio serão indispensáveis para os brasilienses neste final de semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo para este sábado (06/12), aponta um cenário de céu com muitas nuvens e chuva por todo o Distrito Federal. A temperatura mínima deve chegar a 18°C enquanto a máxima fica na casa dos 26°C.

As temperaturas, dessa forma, seguem amenas. A umidade relativa do ar fica em torno dos 58% e 95%. Diante das precipitações que estarão presentes neste final de semana, a atenção precisa ser redobrada, sobretudo no trânsito e em áreas com risco de alagamento.

Com isso, a população deve manter alguns cuidados básicos, como evitar localidades que possam alagar, além de buscar abrigo em caso de tempestades com raios. Nesta sexta-feira (05/12), por exemplo, o Inmet emitiu aviso laranja, válido por 24 horas, que alerta para chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou 50 a 100 mm ao longo do dia. 

Por Eduardo Fernandes
postado em 06/12/2025 09:23
