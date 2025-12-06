Carro capota na altura do Park Way na noite desta sexta (5/12)

Não há informações sobre o que teria causado o acidente - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Um carro capotou na noite desta sexta-feira (05/12), por volta das 19h37. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente ocorreu na Epia, na altura da Quadra 14 do Park Way, na pista sentido Brasília. Duas viaturas foram empregadas para a ocorrência.

Quando chegaram no local, as equipes de socorro encontraram um Kwid branco capotado na lateral da via e o condutor fora do veículo. Imediatamente o motorista foi avaliado pela equipe de socorristas, conforme os protocolos de trauma. No entanto, o homem não quis ser levado para nenhuma unidade de saúde.



Assim, os militares realizaram a segurança da cena, bem como ações de prevenção de incêndios e novos acidentes. Segundo o CBMDF, não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local.

