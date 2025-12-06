InícioCidades DF
Carro capota na altura do Park Way na noite desta sexta (5/12)

O condutor do veículo capotado foi avaliado pelo CBMDF, mas recusou ser levado ao hospital

Não há informações sobre o que teria causado o acidente - (crédito: Divulgação/ CBMDF)
Um carro capotou na noite desta sexta-feira (05/12), por volta das 19h37. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente ocorreu na Epia, na altura da Quadra 14 do Park Way, na pista sentido Brasília. Duas viaturas foram empregadas para a ocorrência.

Quando chegaram no local, as equipes de socorro encontraram um Kwid branco capotado na lateral da via e o condutor fora do veículo. Imediatamente o motorista foi avaliado pela equipe de socorristas, conforme os protocolos de trauma. No entanto, o homem não quis ser levado para nenhuma unidade de saúde.

Assim, os militares realizaram a segurança da cena, bem como ações de prevenção de incêndios e novos acidentes. Segundo o CBMDF, não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local.

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 06/12/2025 09:59
