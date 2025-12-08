Semana começa com nebulosidade e alerta para chuvas intensas

Bom dia, brasiliense! Nesta segunda-feira (8/12), o Distrito Federal amanheceu com o céu bastante encoberto por nuvens e temperaturas amenas. Os mais precavidos não saíram de casa sem casacos e guarda-chuvas.E fizeram bem, pois a previsão é de tempestades a qualquer momento do dia em todo o quadradinho. Vale lembrar que a capital está sob alerta laranja para risco de precipitações intensas, exigindo cuidado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a expectativa é que esta condição permaneça no decorrer da semana, com previsão de chuvas para todos os dias. "Ao menos até quinta-feira (11), as temperaturas estarão estáveis. A partir de sexta (12), as máximas devem subir, mas pouco. As tempestades serão constantes", alerta Tatiane Paz, meteorologista do Inmet.

No Plano Piloto, a temperatura mínima foi 18°C e a máxima deve chegar a 25°C. A umidade fica entre 70% e 95%. No DF, a máxima pode bater os 26°C e a mínima foi, também, de 18°C. Já a umidade varia entre 65% e 95%. Bom início de semana!

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Cuidados

Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que não se utilize equipamentos elétricos, evite tomar banho durante as pancadas de chuva, não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica, evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia, mantenha-se sempre calçado e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.

Na rua, também valem alguns cuidados, como procurar abrigo, não se expor à chuva, não ficar embaixo de árvores e evitar locais próximos à rede elétrica. Uma dica é manter-se no interior do carro, um local isolado e seguro. Interessados em receber alertas das condições meteorológicas, emitidos pela subsecretaria, precisam apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

Para os motoristas, os conselhos, em casos de tempestades, são: redobrar a atenção, reduzir a velocidade, aumentar a distância de seguimento e conferir o estado dos pneus. Checar o funcionamento do limpador de para-brisa e as condições da borracha também são medidas essenciais. Sob chuva forte, é recomendado o uso do farol baixo, pois a luz alta reflete nas gotas de água e prejudica a visibilidade, além de não iluminar o caminho como deveria e ainda atrapalhar a visão de outros usuários da via.