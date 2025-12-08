Em poucas horas, sinistros de trânsito deixam três pessoas feridas no DF

Três colisões no trânsito do Distrito Federal mobilizaram o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) entre a noite desse domingo (7/12) e a madrugada desta segunda-feira (8). Em um dos casos mais graves, um homem ficou preso às ferragens após seu veículo, um Chevrolet Montana Conquest, de cor prata, colidir contra a traseira de um caminhão Mercedes-Benz, de cor azul. O sinistro ocorreu na BR-060, na altura do Km 31, próximo ao Engenho das Lages, no Gama.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Colisão entre dois carros deixa uma pessoa ferida na Candangolândia

Ainda preso às ferragens, o condutor teve uma parada cardiorrespiratória. Após vários minutos de manobras de reanimação, a vítima foi retirada do veículo e transportada, inconsciente, para um hospital de referência. O condutor do caminhão, após regulação médica, não necessitou de transporte. A colisão ocorreu na noite desse domingo. Duas ambulâncias de outra empresa foram empregadas para atendimento. O local da ocorrência permaneceu aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).





Também no domingo, um Fiat Palio, de cor vermelha, capotou após colidir contra o guard rail (barreira de segurança presente em rodovias) na BR-060, na altura do Km 09, próximo ao viaduto de acesso à DF180. Após isolamento e sinalização da área e realização do gerenciamento de riscos, as equipes de socorro iniciaram o atendimento ao ocupante do automóvel. A vítima foi transportada consciente e orientada, com suspeita de trauma de face e sangramento, para um hospital de referência. O local também permaneceu aos cuidados da PRF.

Colisão entre veículo e guard rail deixou uma pessoa ferida (foto: Divulgação/CBMDF)

Já nesta madrugada, às 04h29, uma GM S10, de cor preta, colidiu contra a pilastra do viaduto de acesso à Cidade Estrutural. A vítima, não identificada, foi transportada, consciente e orientada, para um hospital de referência. O local da ocorrência permaneceu aos cuidados da Polícia Militar (PMDF).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular