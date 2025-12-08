Polícia prende suspeito que chefiava esquema de venda falsa de veículos

Até o momento, a 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina) identificou ao menos oito vítimas do grupo - (crédito: Divulgação/PCDF)

Um homem de 27 anos foi preso, acusado de ser o principal articulador de um esquema de estelionato. O suspeito participava de um grupo que utilizava anúncios falsos em plataformas como Facebook, Instagram, OLX e TikTok, no quais ofereciam veículos com valores abaixo do praticado no mercado para atrair consumidores.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Operação no DF e em dois estados mira golpistas que se passavam por bancários

A investigação revelou uma estrutura altamente organizada. As vítimas eram recebidas em locais que simulavam uma loja de veículos legítima, completa com vendedores e "pátio" para a negociação. O grupo exigia o pagamento de um valor de entrada, geralmente via PIX ou boleto, sob o pretexto de dar andamento ao suposto financiamento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em seguida, uma ligação falsa, apresentada como sendo do banco, orientava a vítima a responder "sim" a todas as perguntas. Essa gravação era usada, posteriormente, pela quadrilha para justificar a retenção do dinheiro. O financiamento jamais era solicitado às instituições financeiras. Após o pagamento da entrada, os criminosos cortavam o contato, alegando que o "crédito havia sido negado".

Prejuízo e apreensões

Até o momento, a 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina) identificou ao menos oito vítimas do grupo. O prejuízo total soma R$ 133.450. A PCDF representou judicialmente pelo bloqueio e sequestro deste valor, com objetivo de reaver os valores e estrangular a estrutura financeira do grupo.

Durante as buscas, a polícia apreendeu celulares, notebooks, chips telefônicos, máquina de cartão e documentos. O material será analisado para aprofundar a investigação, identificar a movimentação financeira do esquema e localizar outras possíveis vítimas.

A 31ª Delegacia de Polícia destacou que, quando pressionados, os envolvidos encerravam rapidamente as operações, mudavam a fachada e o nome da "empresa" e reiniciavam o esquema fraudulento em outro endereço. Pessoas que tenham sido vítimas do grupo podem enviar informações pelo Disque-Denúncia (197) ou pelo Denúncia Online.