ACIDENTE

Colisão entre carro e moto deixa motociclista gravemente ferido em Planaltina

Acidente na DF-128 mobilizou equipes de resgate e interditou totalmente as faixas da via durante atendimento

Colisão entre carro e motocicleta deixa uma pessoa ferida - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Colisão entre carro e motocicleta deixa uma pessoa ferida - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um motociclista ficou gravemente ferido após uma colisão envolvendo um carro e uma moto na DF-128, na região da Estância, em Planaltina. A vítima, que conduzia uma motocicleta azul, recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e precisou ser encaminhada ao hospital em estado grave.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado na segunda-feira (8/12), às 22h, e mobilizou quatro viaturas no atendimento. As equipes encontraram um Fiat Strada vermelho e a motocicleta envolvidos na batida. O condutor da moto passou por avaliação inicial e pelos procedimentos de trauma antes do transporte ao hospital.

Durante o resgate, as duas faixas da rodovia precisaram ser completamente interditadas. Os ocupantes do automóvel também foram avaliados pelos socorristas, porém, não apresentavam ferimentos que exigissem encaminhamento hospitalar.

A Polícia Militar do Distrito Federal assumiu o controle da cena após o atendimento. Ainda não há informações sobre as circunstâncias que levaram ao acidente.

DC
DC

Por Davi Cruz*
postado em 09/12/2025 09:05
