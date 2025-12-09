Famílias celebram abertura do primeiro Centro Especializado em TEA do DF

Emoção é o sentimento compartilhado por famílias atípicas do Distrito Federal diante da inauguração do primeiro Centro de Referência Especializado em Transtorno do Espectro Autista (Cretea), ocorrida na manhã desta terça-feira (9/12). O espaço visa incluir e acolher crianças e adolescentes com TEA, além de oferecer suporte às famílias, trazendo perspectiva de acesso mais rápido a diagnósticos e terapias. A expectativa é impactar mais de 34 mil famílias.

Na cerimônia, realizada na estação de metrô da 108 Sul, onde funcionará o Cretea, também foi lançado o Serviço de Assistência em Saúde Mental com Uso de Inteligência Artificial (SAMia), cujo objetivo é facilitar o acesso, a triagem e o encaminhamento em saúde mental.

Servidora pública e escritora de livros infantis, Aline Campos, 45 anos, fez questão de prestigiar o evento, "um marco para o DF". Ela contou ter descoberto estar no espectro autista após o diagnóstico do filho, em 2019. "A partir disso eu comecei a estudar muito sobre a temática e a escrever para levar conscientização e trazer representatividade e protagonismo da criança atípica", afirmou.

Aline explicou que obter o laudo correto — um dos objetivos do Cretea — mudou sua vida profundamente, especialmente no ambiente familiar. "Eu pude entender quem eu sou, porque desde pequena nunca consegui me encaixar em lugar nenhum. Foi libertador poder nomear cada comportamento e me desvencilhar dos rótulos e do bullying que sofri na infância", relatou. Esse processo também a capacitou a apoiar o filho, hoje com 12 anos, a fim de que ele não enfrente as mesmas dificuldades.

"O Centro vai trazer apoio e acolhimento para famílias atípicas que muitas vezes não têm um norte. Buscar diagnóstico e tratamento ainda é muito complicado, e esse espaço vai trazer um benefício imensurável para todas as famílias", declarou Aline.

Mãe atípica, Raquel Souza, 40 anos, também compareceu à inauguração. Microempreendedora, ela contou que a luta para que crianças, como seu filho de 5 anos, sejam assistidas é antiga. Portanto, participar da cerimônia foi uma realização. "Acompanhar a evolução dessas crianças, cada uma no seu jeitinho e com seus próprios dons, é algo que aquece o coração e toca profundamente quem vivencia essa realidade de perto", afirmou Raquel.

Para a servidora pública Kenya Machado, 46, mãe atípica de uma adolescente de 17 anos, autista nível 2 de suporte, presenciar essa inauguração foi como a concretização de um sonho. A moradora da Vila Telebrasília contou acompanhar desde o início os trâmites para a criação do Cretea, projeto do deputado distrital Eduardo Pedrosa (União Brasil), quando ainda estava na fase do abaixo-assinado. "É emocionante participar deste evento, certamente de grande importância para todas as famílias atípicas do DF", comentou.

Inauguração ocorreu na manhã desta terça-feira (9), na estação de metrô da 108 Sul (foto: LUCIO BERNARDO JR)

Alento para as famílias

A vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), celebrou a conquista e ressaltou que o espaço terá acolhimento integral. "Teremos, inclusive, uma cozinha experimental, porque sabemos das incompatibilidades alimentares de muitas crianças. Aqui será um lugar de cuidado e dignidade", declarou.

Após algumas mães relatarem dificuldades no acesso ao atendimento público para TEA, Celina afirmou que a política implementada este ano já está ampliando a rede. "A nossa meta é atender toda a população, inclusive adultos. Desde que instituímos a subsecretaria de Saúde Mental, contratamos novos psiquiatras e vamos analisar a fila para garantir atendimento integral", pontou.

Celina também ressaltou a importância da produção de dados para aprimorar a rede. “A SAMia vai atender toda a população do DF e nos dará estatísticas sobre o que as pessoas necessitam. Contratamos vinte psiquiatras só este ano e teremos oito consultórios aqui, com horário ampliado para facilitar o acesso das famílias", afirmou. A expectativa é que mais duas unidades do Cretea sejam inauguradas até 2026.

Além disso, a vice-governadora anunciou outras iniciativas referentes ao tema, como Centro de Estudos nos Transtornos do Espectro Autista (Cetea), que integrará ensino, serviço e pesquisa. O projeto da Escola de Saúde Pública do DF (ESP/DF) e da Secretaria de Saúde (SES/DF) é o primeiro da região Centro-Oeste e tem como missão realizar pesquisas que qualificarão a assistência a pacientes com TEA e suas família.

O secretário de Saúde, Juracy Cavalcante, destacou o impacto da nova estrutura. "Aqui teremos profissionais altamente capacitados para oferecer um tratamento mais humano e acolhedor possível". Sobre o SAMia, o chefe da pasta afirmou: "Através da inteligência artificial, conseguimos fazer uma triagem do paciente e oferecer orientações que muitas vezes nem o familiar conhece. O aplicativo já está disponível no site da Secretaria de Saúde e foi premiado no TechGov 2025. Ele facilita o encaminhamento, melhora a gestão dos casos e nos ajuda a construir políticas públicas mais assertivas", detalhou.

Presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil (Moab), Edilson Barbosa emocionou o público ao lembrar a luta por centros de referência no país. "Nós estamos inaugurando um sonho. O Moab foi criado há vinte anos por mães e pais de autistas, e nunca tínhamos vindo inaugurar um centro em Brasília. Agora temos uma política pública que acolhe as famílias, especialmente as mães atípicas", disse.

Barbosa reforçou a necessidade de organização e regulação do atendimento. "Aqui não é porta aberta. Procurem a UBS (Unidade Básica de Saúde) da sua cidade. É o médico da família que vai encaminhar para o centro. Tudo organizadinho para tirar mães e autistas do sofrimento. Vamos fiscalizar a lista e o atendimento, porque esse é o nosso papel".

Idealizador do projeto, o deputado distrital Eduardo Pedrosa pontuou que o Cretea é resultado de um trabalho feito em parceria entre o Legislativo e o Executivo: "Nosso objetivo é garantir que as medidas em prol da saúde e da igualdade sejam plenamente atendidas. É fundamental que levemos este modelo de centro para mais perto das famílias, facilitando o acesso à comunidade, especialmente nas regiões administrativas. Neste espaço, as famílias encontrarão terapias, diagnósticos, acompanhamento profissional, orientação familiar e capacitação profissional, entre outros serviços que, tenho certeza, contribuirão para transformar a vida da nossa população", declarou.

