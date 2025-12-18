Secretaria de Saúde do DF oferta vacinação em ceia solidária

A Secretaria de Saúde (SES-DF) participou da campanha distrital Nosso Natal, que ocorreu nessa quarta-feira (17/12) e foi realizada simultaneamente em todos os restaurantes comunitários do DF, onde teve almoço natalino pelo valor simbólico de R$ 1. Com o grande fluxo de pessoas, equipes de saúde estiveram no restaurante no Riacho Fundo II para vacinar a população.

“Essa é uma ação já tradicional e estamos muito felizes pelo contato direto com as comunidades. Trazemos saúde por meio da imunização e, assim, todos ficam mais protegidos neste Natal”, declarou o secretário-executivo de Gestão Administrativa da SES-DF.

Sobre o evento

O Nosso Natal é uma iniciativa idealizada pela primeira-dama Mayara Noronha Rocha, e tem como objetivo fazer uma ceia natalina em restaurantes comunitários do DF. Além do Riacho Fundo II, o almoço ocorreu em mais 16 regiões administrativas da unidade federativa.

Das 11h às 14h, quem esteve nos restaurantes comunitários pôde experimentar várias opções no cardápio: pernil assado ao molho Califórnia, coxa e sobrecoxa ao molho de ervas, arroz, feijão carioca e farofa natalina. Uma salada tropical acompanhava a refeição, junto com um bombom como sobremesa. A previsão é de servir, aproximadamente, 50 mil refeições.

