Criança e bebê são atropelados no Recanto das Emas

As causas do acidente ainda não foram reveladas - (crédito: CBMDF)

Duas crianças ficaram feridas após serem atropeladas, na Quadra 306 do Recanto das Emas. As vítimas, um menino de 4 anos e uma bebê de apenas 3 meses, estavam na via quando foram atingidas por um carro. Não há, até o momento, informações sobre a dinâmica do acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado nesta quarta-feira (10/12), às 17h38 e mobilizou duas viaturas para a ocorrência. No local, os militares encontraram as crianças caídas no chão. A bebê, que estava em um carrinho no momento do impacto, apresentava hematoma na cabeça e quadro de sonolência. Ela foi transportada para o hospital, pelos socorristas do CBMDF.

O menino de 4 anos, consciente e orientado, recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também atuou na ocorrência, e foi encaminhado ao hospital.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela segurança e preservação da área até a conclusão dos procedimentos. As causas do atropelamento ainda estão sendo apuradas.

A reportagem entrou em contato com os bombeiros para informações sobre os responsáveis pelas crianças. O texto será atualizado em caso de retorno.

