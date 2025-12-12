Agências do DF têm 462 vagas de emprego; salários chegam a R$ 3 mil

As agências do trabalhador do Distrito Federal iniciam esta sexta-feira (12/12) com 462 vagas de emprego abertas em diversas áreas. Entre as oportunidades, os maiores salários — R$ 3 mil — são oferecidos para três funções: analista financeiro, supervisor de vendas com atuação externa e confeiteiro, este último para trabalho na Asa Sul.

Para pessoas com deficiência (PcD), há 39 vagas exclusivas, com destaque para 13 postos de repositor de mercadorias na Zona Industrial do Guará e 11 posições de operador de caixa no Gama. Nessas seleções, as remunerações variam entre R$ 1.518 e R$ 2.020.

Os interessados podem participar dos processos cadastrando o currículo pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou presencialmente em uma das 16 unidades das agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que a vaga desejada não esteja disponível no dia, o registro permanece ativo no sistema, que realiza o cruzamento automático entre o perfil do candidato e as demandas das empresas.

Empregadores que desejem anunciar oportunidades ou utilizar o espaço das agências para entrevistas podem procurar qualquer unidade pessoalmente ou enviar a solicitação para o e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Também está disponível o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).