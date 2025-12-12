Clima: DF terá máxima de 30°C e risco de temporais nesta sexta (12/12)

Bom dia, Brasília! Sexta-feira (12) será de calor e tempestades - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

A sexta-feira (12/12), no Distrito Federal, começou com temperaturas mínimas entre 17°C e 18°C e umidade relativa do ar bastante elevada, com 95% no início da manhã, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ao longo do dia, as temperaturas sobem e devem alcançar máximas próximas dos 30°C, enquanto a umidade cai para cerca de 45% no período da tarde.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O meteorologista do Inmet, Olívio Bahia destacou que há chance de pancadas de chuva com trovoadas localizadas entre a tarde e à noite. Em alguns pontos, a chuva pode ser forte. “É importante manter a atenção no momento da chuva”, reforçou o meteorologista.

Para o sábado e o domingo, o cenário deve permanecer instável. O Inmet prevê predomínio de muitas nuvens, além de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. Segundo Bahia, novamente há possibilidade de chuvas fortes, com raios e rajadas de vento.

Leia também: Ciclone em São Paulo afeta voos no Distrito Federal

Orientações

Olivio Bahia reforçou uma série de cuidados importantes durante episódios de chuva intensa.

Nas estradas, reduzir a velocidade e manter distância segura do veículo à frente, já que a pista fica escorregadia e a visibilidade diminui;

Evitar atravessar ruas alagadas, seja a pé ou de carro. Mesmo com a água parada, não é possível saber o que há sob a superfície — buracos, bueiros sem tampa e outros riscos;

Não se abrigar sob árvores, placas, estruturas metálicas ou semelhantes, pois essas estruturas podem atrair raios e também cair devido à força do vento;

Dentro de casa, desligar eletroeletrônicos e evitar o uso de telefones conectados à rede elétrica durante tempestades.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular