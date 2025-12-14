Restaurantes comunitários serviram mais de 17 milhões de refeições em 2025

Atualmente, dos 18 restaurantes comunitários, 15 já servem as três refeições diárias. A previsão para 2026 é que todas as unidades sirvam café, almoço e jantar - (crédito: Renato Raphael/Sedes-DF)

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF) divulgou neste domingo (14/12) que os 18 restaurantes comunitários do DF ofereceram mais de 17 milhões de refeições ao longo de 2025, um aumento de 3 milhões em comparação ao ano passado.

Segundo a pasta, responsável pela gestão dos equipamentos, o crescimento é resultado das melhorias estruturais realizadas nas unidades e da ampliação da oferta de refeições. Entre os restaurantes contemplados estão os do Gama, Santa Maria e Riacho Fundo II.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra, as unidades do Gama, Riacho Fundo II, Santa Maria e Samambaia passaram por manutenções preventivas para ampliar a capacidade de atendimento e começaram a servir três refeições diárias, inclusive aos domingos e feriados. Em Samambaia, a expansão também envolveu adequações na estrutura. “Já as unidades de São Sebastião, Paranoá e Planaltina tinham estruturas mais antigas e foram totalmente modernizadas”, detalhou.

A expectativa é que o número total de refeições continue crescendo em 2026, com a implementação do jantar e a ampliação do atendimento aos domingos e feriados nos restaurantes de Ceilândia, Estrutural e Sol Nascente. Atualmente, 15 dos 18 restaurantes comunitários já oferecem as três refeições diárias: café da manhã (R$ 0,50), almoço (R$ 1) e jantar (R$ 0,50). No próximo ano, essas unidades também devem passar por novas manutenções para renovar a estrutura e ampliar a oferta.

Ana Paula Marra destacou o impacto social do programa. “Todas as vezes que vou a um dos restaurantes comunitários, escuto relatos muito fortes de pessoas em situação de vulnerabilidade que têm ali a única forma de se alimentar diariamente. Outro dia, um senhor contou que, com o dinheiro que gastava para almoçar apenas um dia fora, no restaurante comunitário conseguia fazer as três refeições do dia por mais de uma semana. Isso impacta muito a vida de quem mais precisa”, afirmou.

