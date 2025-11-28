Dar "banho" em pedestre com o carro é infração, alerta Detran-DF

A recomendação é reduzir a velocidade e desviar das poças, quando possível - (crédito: Edílson Rodrigues/CB/D.A Press)

Com a chegada do período de chuvas, vêm também os verdadeiros “banhos” que os pedestres, ciclistas e motociclistas levam dos carros que passam pelas poças d’água nas ruas. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) alerta aos motoristas que a prática configura infração e pode causar acidentes.

Ao passar em alta velocidade por pontos com água acumulada nas vias, veículos correm o risco de sofrer aquaplanagem, o que pode acarretar na perda de controle da direção. Assim, a recomendação é reduzir a velocidade e desviar das poças, quando possível.

A gerente de Ações Educativas de Trânsito, Magda Brandão, lembra que ao lançar água ou detritos, os motoristas podem atrapalhar a visibilidade e prejudicar a segurança viária.

A especialista também ressalta que o susto de receber um “banho” inesperadamente pode levar pedestres e motociclistas a caírem, ou até fazer com que, na tentativa de fugir da água, se envolvam em atropelamentos ou colisões.

“Além disso, a atitude demonstra uma tremenda falta de civilidade e empatia com o próximo”, explica Magda. “A chuva já traz tantas dificuldades de locomoção para quem está a pé, de bicicleta ou de moto. Não custa nada sermos mais gentis ao volante".

Infrações

O artigo 171 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que usar o veículo para arremessar, sobre pedestres ou veículos, água ou detritos é infração média, penalizada com multa de R$ 130,16 e o registro de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

Nos últimos dias, o Detran-DF já autuou 11 condutores pela infração.