Esquema de caça ilegal é descoberto em área rural de Planaltina

Uma atividade de caça ilegal na zona rural de Planaltina foi descoberta por equipes do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC) da Polícia Militar (PMDF). Um homem foi preso portando armamento, munições e carne de animais silvestres, o que reforça a gravidade do crime ambiental na região.

Durante patrulhamento realizado nesta quinta-feira (13/11), as equipes do GOC identificaram diversos vestígios de movimentação humana típicos de caçadores, o que levou os policiais a um ponto de espera, conhecido como trepeiro. Enquanto realizavam a varredura, os militares ouviram a aproximação de uma pessoa e avançaram de forma silenciosa utilizando técnicas de patrulhamento tático em ambiente natural.

O suspeito foi surpreendido portando uma espingarda CBC calibre 20, carregada com seis munições intactas, além de outras munições calibre 28. Ao ser questionado sobre o restante do material, ele confessou possuir mais armas, munições, equipamentos para recarga de cartuchos e carne de animais silvestres abatidos guardados na residência.

Os policiais seguiram até a chácara citada pelo suspeito, onde foram recebidos por uma moradora que acompanhou a entrada da equipe. No quarto do suspeito, foi localizada uma segunda espingarda calibre 28, sem numeração ou qualquer identificação. No total, foram apreendidas duas armas de fogo calibres 20 e 28, nove munições intactas, 26 munições deflagradas, três frascos de pólvora, dois de chumbo e cerca de 40 espoletas, além de três facas, um canivete e quatro peças de carne de animais silvestres, entre elas três partes de tatu e outra de espécie não identificada.

O homem foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), onde responderá por porte ilegal de arma de fogo e caça ilegal.