Praça dos Estados é reinaugurada na Candangolândia após revitalização

A Praça dos Estados, um dos principais símbolos históricos da Candangolândia, foi reinaugurada nesta terça-feira (16/12), após passar por uma ampla obra de revitalização. Localizado na entrada da região, o espaço recebeu investimento de R$ 2 milhões, com intervenções iniciadas em 25 de setembro de 2024.

Criada em 2005, a praça reúne as bandeiras das 27 unidades da Federação, além da bandeira nacional e da própria Candangolândia, e é reconhecida como um importante ponto de encontro da comunidade local e de regiões vizinhas. Com a revitalização, o espaço ganhou reforma da quadra poliesportiva, construção de uma quadra de areia, da praça da capoeira e um novo estacionamento pavimentado em bloquetes, com 40 vagas, sendo duas para idosos e uma para pessoas com deficiência (PcD).

Durante a solenidade, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), destacou a importância histórica da Candangolândia e celebrou a entrega do espaço à população. “A Candangolândia é uma cidade que tem história em Brasília, foi aqui que nasceu a capital da República. Parabéns a toda a população da região por esse espaço maravilhoso, que certamente será mais um palco cultural da cidade, um local para essas crianças se divertirem de forma saudável”, afirmou.



O governador agradeceu às equipes envolvidas na execução da obra e ressaltou o trabalho integrado do governo. “Isso aqui é a prova de que realmente nós conseguimos montar uma belíssima equipe de trabalho, um ajudando o outro, fazendo as coisas, porque governar não é uma coisa fácil e não é para qualquer um”, destacou Ibaneis.

Ibaneis Rocha também ressaltou o papel da praça como espaço de convivência e cultura. “Certamente será mais um palco cultural da cidade, um local para essas crianças se divertirem e de forma saudável”, disse. Segundo o administrador regional da Candangolândia, Marcos Paulo Alves da Silva, a obra atende a uma reivindicação antiga da comunidade. “Essa praça aqui, ela representa muito pra história de Brasília. A nossa cidade está em festa pois era um desejo da nossa população. Um dia marcante!”, ressaltou o administrador.