Elize Matsunaga muda de profissão após ser exposta em corridas de app

Após um encontro casual em Franca, no interior de São Paulo, o nome de Elize Matsunaga voltou a circular nas redes sociais e reacendeu a curiosidade do público sobre sua vida atual.
Reconhecida por um fã enquanto caminhava pela cidade, ela teve sua rotina revelada pelo internauta Bruno Ferrari, que contou qual é a ocupação que ela exerce hoje: a produção e personalização de roupas para animais de estimação.
Embora o assunto tenha ganhado força recentemente, o projeto profissional não surgiu agora. A iniciativa começou a ser pensada ainda em 2019, período em que Elize estava detida na penitenciária de Tremembé.
Naquele mesmo ano, em outubro, ela oficializou a ideia ao se registrar como Microempreendedora Individual (MEI), abrindo uma empresa voltada exclusivamente à confecção de vestuário pet.
Alguns anos depois, em 2023, Elize tentou ingressar em outra área e passou a atuar como motorista de aplicativo. A experiência, no entanto, foi interrompida rapidamente.
Segundo o advogado Luciano Santoro, a exposição constante tornou inviável a continuidade no trabalho.
“Cada corrida que ela fazia era uma foto diferente, é uma ampla exposição, então ela parou”, explicou ele em entrevista ao R7.
Na época, a Uber e 99 vieram a público e negaram que Elize fizesse parte dos motoristas cadastrados. Na ocasião, foi esclarecido que ela prestava serviços por meio do aplicativo Maxim.
A própria empresa se manifestou sobre o caso: “Não exigimos antecedentes criminais e, no que diz respeito à Elize, ela tem boa avaliação entre os passageiros, e não há nenhuma reclamação em seu nome”.
Ao comentar o encontro inesperado, que aconteceu em novembro deste ano, Bruno Ferrari destacou o comportamento amigável de Elize durante a conversa.
Ele contou que a abordagem foi tranquila e marcada por simpatia. “Ela foi muito fofa, muito simpática comigo e com a minha tia também. E eu gelei, realmente sou muito fã dela. Mas foi isso, deu certo, e ela seguiu a vida dela”, relatou.
