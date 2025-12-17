Atriz da Globo passa por cirurgia no dedo e detalha acidente

O que começou como um acidente aparentemente banal acabou levando Carol Macedo ao centro cirúrgico. Há algumas semanas, a atriz prendeu o dedo na porta do carro e, à primeira vista, não imaginava que a lesão evoluiria para algo mais sério.
Com o passar do tempo, o quadro se agravou e exigiu intervenção médica. Por meio das redes sociais, Carol decidiu dividir com os seguidores os detalhes do ocorrido.
Ela publicou registros da mão machucada e, posteriormente, já com o dedo imobilizado.
Conhecida por interpretar Sol do Recanto na novela "Fina Estampa", a atriz precisou se submeter a um procedimento para drenagem de um hematoma que atingiu cerca de metade do polegar.
“Um dedo na porta do carro… Não consegui fugir da operação”, escreveu a artista, ao comentar a cirurgia realizada semanas após o acidente inicial.
Em novas atualizações, ela tranquilizou os fãs ao afirmar que o pós-operatório tem sido positivo e que a recuperação segue dentro do esperado.
Recentemente, Carol também apareceu em fotos de uma campanha de Natal, nas quais ainda é possível notar o curativo na mão.
O último papel de destaque da atriz nas telinhas foi uma participação especial nos capítulos finais de "Mania de Você", interpretando a personagem Dimalice.
