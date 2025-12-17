Alfredo Junqueira assume Superintendência da PF: "Lealdade à Constituição"

O delegado de Polícia Federal Alfredo José de Souza Junqueira tomou posse, nesta quarta-feira (17/12), como o novo superintendente Regional da Polícia Federal no Distrito Federal. A solenidade ocorreu no Auditório Antônio Carlos Villanova, no Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília, sob o comando do Diretor-Geral da instituição, Andrei Augusto Passos Rodrigues.
Em seu discurso, Junqueira destacou que a missão no DF "transcende o ordinário", concentrando-se na segurança dos Poderes da República e na garantia da estabilidade do Estado de Direito na sede das instituições nacionais.
Durante a cerimônia, o novo superintendente enfatizou a relevância da corporação como um "eixo estruturante da nossa República", posicionando o órgão na linha de frente contra a macrocriminalidade —crimes de grande escala, com ampla repercussão social, econômica e institucional — e a corrupção sistêmica.
Ao projetar sua gestão, Junqueira pontuou a necessidade de prontidão e "lealdade absoluta à Constituição", declarando que sua atuação será pautada pela "defesa intransigente dos interesses da União". O evento marcou o retorno do delegado à unidade onde iniciou sua carreira há 22 anos.
"O meu retorno como superintendente à unidade onde iniciei minha carreira fecha um ciclo de serviço que é particularmente gratificante", afirmou. Ele sucede José Roberto Peres no posto, assumindo a gestão de uma equipe técnica de "elevada competência e integridade comprovada", conforme descreveu, para enfrentar os desafios de segurança estratégica na sede vital das instituições nacionais.
