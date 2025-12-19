Vice-presidente Geraldo Alckmin recebe o Prêmio JK Correio Braziliense

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, foi agraciado com o Prêmio JK Correio Braziliense, na categoria Gestão Pública. A premiação reconhece personalidades que são referência em suas áreas de atuação. Alckmin foi escolhido pelo desempenho no serviço público e pela contribuição ao desenvolvimento institucional e econômico do país. O vice-presidente também tem atuado com destaque em questões de politica internacional, exercendo sua habilidade de exímio negociador. Alckmin teve papel fundamental nas negociações com ogoverno Trump para desarmar o confronto com o Brasil e desidratar o tarifaço.
O troféu foi entregue nesta quinta-feira (18/12) pelo presidente do Correio, Guilherme Machado, e pela diretora de Redação do jornal, Ana Dubeux.
Lançado neste ano, o Prêmio JK é uma homenagem do Correio às personalidades que ajudam a manter vivo o projeto de Juscelino Kubitscheck, fundador da capital, de transformar Brasília numa cidade de oportunidades e de orgulho para o país.
A categoria Gestão Pública busca destacar trajetórias marcadas por eficiência administrativa, capacidade de articulação e impacto duradouro sobre políticas públicas estruturantes. Nesse contexto, a escolha de Geraldo Alckmin se ancora em uma carreira política que atravessa cinco décadas e diferentes níveis de poder.
Anunciado como vencedor da categoria, Alckmin não pôde comparecer à cerimônia oficial de entrega do prêmio, realizada pelo jornal, em 9 de dezembro. Na manhã desta quinta-feira, Alckmin recebeu Guilherme Machado e Ana Dubeux na vice-presidência da República. “Foi certamente uma homenagem merecida, totalmente identificada com o propósito do Prêmio JK, escolhida de forma unânime pela Redação do Correio, para um político que tem uma longa trajetória de realizações para o desenvolvimento do nosso país”, afirmou Guilherme Machado.
PREMIADOS - PRÊMIO JK 2025
Mercedes Bustamante — Sustentabilidade
Leonardo Júlio Souza — Inovação
Maria Elizabeth Rocha — Direito e Justiça
Iêda de Carvalho Mendes — Agro
Victor Corrêa — Entidade de Classe
Elias Silva Araújo — Inclusão e Voluntariado
Dione Moura — Educação
Clevane Valle — Empreendedorismo
Jamal Jorge Bittar — Indústria e Tecnologia
Lúcia Mota — Saúde
Jamil Suaiden — Turismo e Eventos
Ronaldo Triacca — Comércio e Serviços
Miguel Galvão — Economia Criativa
Caio Bonfim — Esporte
Reco do Bandolim — Cultura
Guilherme Reis — In Memorian
A ex-governadora do Distrito Federal Maria de Lourdes Abadia, primeira mulher a comandar o Buriti, também foi agraciada no campo político, por sua contribuipção histórica à capital federal. Ela dedicou o prêmio às mulheres e, em um dos momentos mais emocionantes da cerimônia, deixou uma mensagem impactante: "Não matem as mulheres".
Osório Adriano
Uma das figuras mais importantes da história de Brasília, Osório Adriano Filho, engenheiro e fundador do Grupo Brasal, relembrou sua chegada à cidade, em 1957, na época da construção. Aos 96 anos, ele recebeu a premiação com alegria. A Brasal começou como uma concessionária ligada à Volkswagen. Hoje, tem atuação em diversos segmentos.
Lúcia Willadino Braga
Lúcia Willadino Braga, presidente da Rede Sarah, foi homenageada pelo trabalho realizado na saúde do DF, que se estende a todo o Brasil. Na cerimônia, ela destacou o legado de Juscelino e de Sarah Kubitschek, desde a idealização da nova capital até a concretização do sonho de Dom Bosco.