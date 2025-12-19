Vice-presidente Geraldo Alckmin recebe o Prêmio JK Correio Braziliense

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, foi agraciado com o Prêmio JK Correio Braziliense, na categoria Gestão Pública. A premiação reconhece personalidades que são referência em suas áreas de atuação. Alckmin foi escolhido pelo desempenho no serviço público e pela contribuição ao desenvolvimento institucional e econômico do país. O vice-presidente também tem atuado com destaque em questões de politica internacional, exercendo sua habilidade de exímio negociador. Alckmin teve papel fundamental nas negociações com ogoverno Trump para desarmar o confronto com o Brasil e desidratar o tarifaço.

O troféu foi entregue nesta quinta-feira (18/12) pelo presidente do Correio, Guilherme Machado, e pela diretora de Redação do jornal, Ana Dubeux.

Lançado neste ano, o Prêmio JK é uma homenagem do Correio às personalidades que ajudam a manter vivo o projeto de Juscelino Kubitscheck, fundador da capital, de transformar Brasília numa cidade de oportunidades e de orgulho para o país.

A categoria Gestão Pública busca destacar trajetórias marcadas por eficiência administrativa, capacidade de articulação e impacto duradouro sobre políticas públicas estruturantes. Nesse contexto, a escolha de Geraldo Alckmin se ancora em uma carreira política que atravessa cinco décadas e diferentes níveis de poder.

Anunciado como vencedor da categoria, Alckmin não pôde comparecer à cerimônia oficial de entrega do prêmio, realizada pelo jornal, em 9 de dezembro. Na manhã desta quinta-feira, Alckmin recebeu Guilherme Machado e Ana Dubeux na vice-presidência da República. “Foi certamente uma homenagem merecida, totalmente identificada com o propósito do Prêmio JK, escolhida de forma unânime pela Redação do Correio, para um político que tem uma longa trajetória de realizações para o desenvolvimento do nosso país”, afirmou Guilherme Machado.

Trajetória

Médico e professor universitário, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho tem 73 anos e ingressou na política ainda jovem, acumulando mais de 50 anos de atuação na vida pública. Natural de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, iniciou a trajetória como vereador e, posteriormente, prefeito da cidade onde nasceu.

A partir da experiência no Executivo municipal, construiu um caminho de ascensão que o levou à Assembleia Legislativa paulista, à Câmara dos Deputados e, mais tarde, ao Palácio dos Bandeirantes. Ao longo de sua carreira, ocupou cargos de deputado estadual, deputado federal, vice-governador e governador de São Paulo por quatro mandatos. É o político que mais tempo permaneceu à frente do Executivo paulista. Sua passagem pelo governo estadual foi marcada por políticas voltadas à área da saúde, infraestrutura, transporte e equilíbrio das contas públicas, além da condução de uma máquina administrativa de grande porte, responsável por gerir o maior orçamento estadual do país.

Fundador do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Alckmin permaneceu no partido por mais de três décadas, sendo uma de suas principais lideranças nacionais. No fim de 2021, deixou a sigla e se filiou ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) e compôs a chapa presidencial liderada por Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor das eleições de 2022.

Desde janeiro de 2023, Alckmin exerce simultaneamente os cargos de vice-presidente da República e de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. À frente da pasta, tem atuado na formulação de políticas industriais, na reindustrialização do país, no estímulo à inovação tecnológica e na ampliação do diálogo com o setor produtivo, além de representar o governo brasileiro em agendas econômicas internacionais.

Ao receber o Prêmio JK, Geraldo Alckmin passa a integrar o grupo de personalidades reconhecidas por sua contribuição à gestão pública e ao desenvolvimento nacional, em uma premiação que busca preservar a memória de Juscelino Kubitschek e associá-la a lideranças que, em diferentes contextos históricos, ocuparam posições centrais na administração do país e da capital.



Premiação



Foram agraciadas 21 pessoas nas categorias esporte, cultura, sustentabilidade, agro, empreendedorismo, educação, direito e justiça, indústria e tecnologia, inclusão e voluntariado, saúde, gestão pública, turismo e eventos, comércio e serviços, entidade de classe, inovação, economia criativa. O ator, dramaturgo, diretor e ex-secretário de Cultura do DF Guilherme Reis foi agraciado in memoriam.



A premiação também teve a categoria das homenagens especiais para quatro personalidades que se destacaram em várias áreas. A seleção deste ano foi feita pela Redação do Correio Braziliense.



A primeira edição do Prêmio JK ocorreu em um ano de celebrações importantes para o Correio Braziliense. Em abril, o jornal completou 65 anos de circulação, preservando sua vocação de acompanhar e narrar os grandes acontecimentos da cidade. Em 2024, o grupo Diários Associados chegou ao centenário, comemorado com o musical Chatô e os Diários Associados – 100 Anos de Paixão, que percorreu o Brasil e teve temporada especial em Brasília em junho. A criação do Prêmio JK amplia esse ciclo de comemorações e reforça o compromisso do Correio com a memória, o reconhecimento público e a valorização de quem ajuda a construir a identidade do Distrito Federal.

PREMIADOS - PRÊMIO JK 2025

Mercedes Bustamante — Sustentabilidade

Leonardo Júlio Souza — Inovação

Maria Elizabeth Rocha — Direito e Justiça

Iêda de Carvalho Mendes — Agro

Victor Corrêa — Entidade de Classe

Elias Silva Araújo — Inclusão e Voluntariado

Dione Moura — Educação

Clevane Valle — Empreendedorismo

Jamal Jorge Bittar — Indústria e Tecnologia

Lúcia Mota — Saúde

Jamil Suaiden — Turismo e Eventos

Ronaldo Triacca — Comércio e Serviços

Miguel Galvão — Economia Criativa

Caio Bonfim — Esporte

Reco do Bandolim — Cultura

Guilherme Reis — In Memorian





Homenageados

José Sarney

Osório Adriano

Lúcia Willadino Braga

Maria de Lourdes Abadia

A ex-governadora do Distrito Federal Maria de Lourdes Abadia, primeira mulher a comandar o Buriti, também foi agraciada no campo político, por sua contribuipção histórica à capital federal. Ela dedicou o prêmio às mulheres e, em um dos momentos mais emocionantes da cerimônia, deixou uma mensagem impactante: "Não matem as mulheres".

Osório Adriano

Uma das figuras mais importantes da história de Brasília, Osório Adriano Filho, engenheiro e fundador do Grupo Brasal, relembrou sua chegada à cidade, em 1957, na época da construção. Aos 96 anos, ele recebeu a premiação com alegria. A Brasal começou como uma concessionária ligada à Volkswagen. Hoje, tem atuação em diversos segmentos.

Lúcia Willadino Braga

Lúcia Willadino Braga, presidente da Rede Sarah, foi homenageada pelo trabalho realizado na saúde do DF, que se estende a todo o Brasil. Na cerimônia, ela destacou o legado de Juscelino e de Sarah Kubitschek, desde a idealização da nova capital até a concretização do sonho de Dom Bosco.