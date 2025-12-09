Guilherme Reis recebe homenagem in memoriam no Prêmio JK

Na noite desta terça-feira (9/12), a primeira edição do Prêmio JK Correio Braziliense homenageou, in memoriam, o ator Guilherme Reis, que morreu em setembro deste ano. Guilherme foi responsável pela criação do Cena Contemporânea, festival de teatro, e atuou como diretor, produtor cultural e secretário de cultura do DF entre 2015 e 2018.

A homenagem foi entregue pelo vice-presidente do Correio, Leonardo Moisés, para a família Reis. Gabriel Reis agradeceu ao jornal pela homenagem. “É um carinho que o Correio Braziliense, que Brasília tem com o meu pai. Um carinho, um reconhecimento, a gente fica muito emocionado de ver a importância dele para a arte, para a cultura de Brasília ser reconhecida”, destacou na ocasião.

Luis Antônio Reis, presidente da Caesb e irmão do ator, relembra a infância da família na capital. "Nascemos em Goiânia e crescemos aqui em Brasília desde muito cedo. Aquela geração que morou nas 700, cresceu aqui brincando, soltando pipa e correndo na grama ali na quadra. Então o Guila, desde muito cedo, foi para esse mundo das artes”, contou. “Foi um irmão querido que eu perdi e senti muito, acho essa homenagem muito bonita para ele”, ressalta.

Luiz Alberto Reis, irmão de Guilherme, afirma que além de um grande produtor cultural, o ator se destacava no papel de irmão. “As maiores memórias que a gente tem do Guilherme são como irmão, como menino em casa, depois como um artista, que sempre fez muita arte. Arte em casa e arte nos teatros”, relembrou. “É uma enorme alegria esse tipo de homenagem”, comentou.