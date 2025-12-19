Aniversário do Zoológico tem corrida kids e atrações gratuitas

O Zoológico de Brasília comemora 68 anos de história com uma programação especial voltada ao lazer, à educação ambiental e à valorização da biodiversidade. A partir de hoje até domingo, o espaço recebe o projeto "Um Zoo de Diversão", que oferece atividades para públicos de todas as idades, a partir das 9h. Um dos destaques desta edição é a participação do biólogo e naturalista Richard Rasmussen, conhecido na tevê por aproximar o público da fauna e flora brasileiras de forma didática e envolvente, que vai palestrar no evento.

Criado em 1957, o Jardim Zoológico Sílvio Delmar Hollenbach é um dos principais equipamentos públicos voltados à conservação ambiental no Distrito Federal. De acordo com o diretor-presidente do Zoo, Wallison Couto, o evento é importante para a conscientização ambiental e o cuidado com a vida selvagem.

"Receber Richard Rasmussen em um evento como este significa ampliar o alcance da nossa mensagem e mostrar que é possível aprender, se encantar e se divertir ao mesmo tempo. A presença de pessoas que são referência na conservação da fauna fortalece nosso trabalho, inspira o público e reforça a importância de cuidar da biodiversidade. O zoológico é um espaço de encontro, troca de conhecimento e conscientização", afirmou.

Ao Correio, Richard comentou sobre o potencial dos zoos para o mundo. "Eu sou um grande defensor desses espaços como ferramentas de conservação e educação ambiental. Poder participar dessa festividade no Zoológico de Brasília é uma grande alegria, tendo em vista a relevância no nosso contexto nacional. Minha expectativa é ver o zoológico cheio de gente. Zoológicos têm importância no cenário mundial e, como biólogo e como uma pessoa que se preocupa com a comunicação da biologia, é uma honra e um orgulho poder estar participando desse evento".

Richard Rasmussen: "Eu sou um grande defensor dos zoológicos como ferramentas de conservação e educação ambiental" (foto: No Extinction Studios Produções)

Entre as atividades mais aguardadas está também a Corrida Zoo Kids, voltada para crianças de 3 a 14 anos, com 500 vagas gratuitas e inscrições abertas pelo site Central da Corrida. A prova acontece no domingo pela manhã e inclui kit com camiseta, medalha e troféus para os primeiros colocados.

A programação conta com atividades gratuitas, que não precisam de inscrição prévia, nos três dias, como o Espaço Kids com brinquedos infláveis, pedal kart, animação e personagens, pintura de rosto e feira de artesanato. As apresentações culturais serão feitas pelo Circo Artetude e o Palhaço Psiu, animando e fazendo todos sorrirem.

Conexão

Além das atrações culturais, o evento promove experiências que conectam o público à natureza. A dona de casa Michelle Scheidegger, de 39 anos, aproveitou o passeio com os filhos e familiares como uma forma de afastar as crianças das telas. "Viemos aproveitar as férias das crianças. É a primeira vez do meu filho pequeno no zoo. A natureza é muito boa. É uma oportunidade de as crianças saírem do universo tecnológico e verem o elefante de verdade, as aves de verdade. É outra história, tem outro gosto", relatou.

Michelle Scheidegger levou os dois filhos, Levi e Isabelle, e a afilhada Sarah, para passearem no Zoológico e saíres do mundo tecnológico (foto: Bruna Gaston CB/DA Press)

O caráter educativo do zoológico também marcou a visita de um grupo de amigos que levou, pela primeira vez, um visitante de fora do DF para conhecer o espaço, Luiz Mateus, 18, de São Luís. Para Calebe Abreu, 19, o local faz parte da memória afetiva da cidade. "Desde pequeno, o nosso amigo sempre falou de visitar o zoológico, e finalmente conseguimos trazer ele. Estamos passeando e já vimos tantos animais", contou.

William Paiva, Luiz Matheus, Gabriel Pires e Calebe Abreu (da esquerda para a direita), ao visitarem o zoológico, refletiram juntos sobre a extinção do animais (foto: Bruna Gaston CB/DA Press)

Gabriel Pires, 18, destaca o impacto da visita na conscientização ambiental. "O valor educacional é muito forte. Nas placas, a gente descobre que muitos animais estão em extinção. Às vezes vemos isso só na tevê, mas aqui a realidade é outra. Ver de perto dá um choque e muda a perspectiva sobre o meio ambiente", ressaltou.