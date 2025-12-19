Ministério da Saúde forma 333 Agentes de Saúde e de Endemias no DF

O Ministério da Saúde realizou a formatura de mais uma turma de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Combate às Endemias (ACE) do programa Mais Saúde com Agente, na capital Brasília (DF), sendo diplomados 333 pessoas, no total.
O Mais Saúde com Agente teve o objetivo de oferecer formação de nível técnico aos ACS e ACE de todo o país, por meio de dois cursos articulados: o Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde e o Curso Técnico em Vigilância em Saúde com Ênfase no Combate às Endemias. A formação foi desenvolvida em formato híbrido, com 40% da carga horária realizada em Ensino a Distância (EaD) e 60% em atividades práticas nos próprios territórios de atuação.
Para garantir a qualidade do processo educativo, o programa contou com tutores responsáveis por mediar debates e orientar disciplinas no ambiente virtual. Além disso, o curso contou com a participação de preceptores, trabalhadores das redes municipais que acompanharam as atividades desenvolvidas pelos agentes nos serviços e comunidades.
Essa estrutura formativa promoveu integração entre ACS e ACE, fortalecendo o trabalho conjunto e estimulando debates, ações educativas e práticas que ampliam o olhar crítico e o escopo de atuação dos profissionais.
O secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço, destacou o impacto do programa na educação em saúde. “No Brasil, 80% da formação técnica é ofertada por instituições privadas. Imaginem se, além de todo o trabalho que os agentes já realizam no dia a dia, ainda tivessem que pagar por essa formação. O Ministério da Saúde assumiu essa responsabilidade para garantir equidade, reconhecimento e valorização. A qualificação dos agentes nasce da prática, de saber chegar às casas, conversar, acolher, orientar, identificar necessidades e fortalecer vínculos”, disse.
