Homem é preso com arsenal de munições e drogas em São Sebastião

Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira (22/12), após ser flagrado com arma de fogo, grande quantidade de munições e drogas, em São Sebastião. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio de uma equipe do GTOP 41 Bravo, realizou a abordagem ao indivíduo em uma via pública, na Quadra 05, Conjunto 27.

Durante a ação, os policiais localizaram uma pistola Taurus calibre 9mm, além de 67 (sessenta e sete) munições calibre 9mm, 13 (treze) munições calibre .40, 02 (duas) munições calibre .38, 19 (dezenove) munições calibre .380, 05 (cinco) carregadores calibre 9mm e 02 (dois) carregadores calibre .40.

No mesmo local, a PMDF também apreendeu cerca de três quilos de skank, aproximadamente 100 gramas de dry, 60 gramas de cocaína e 73 comprimidos de ecstasy, além de outros objetos comumente utilizados para o preparo e a comercialização de drogas.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), juntamente com todo o material apreendido. Após ser detido, o criminosos ficou à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.