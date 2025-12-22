InícioCidades DF
ACIDENTE

Colisão entre carreta e dois carros interdita faixas no Lago Norte

Duas das três faixas da rodovia precisaram ser interditadas; apesar da violência do impacto, não houve registro de vítimas

Colisão de veículos na BR 020 causa transtornos ao trânsito - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Colisão de veículos na BR 020 causa transtornos ao trânsito - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um acidente de trânsito envolvendo três veículos causou transtornos aos motoristas que trafegavam pela BR-020, nas proximidades do Setor Habitacional Taquari, na região do Lago Norte. A colisão impactou diretamente o fluxo de veículos, resultando na interdição parcial da via.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência no domingo (21/12), às 21h14, com o empenho de duas viaturas. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram uma carreta Mercedes-Benz branca, um Hyundai i30 prata e um Peugeot 207 prata envolvidos na colisão.

Apesar da violência do impacto, não houve registro de vítimas. Para a realização do atendimento e garantia da segurança viária, duas das três faixas da rodovia precisaram ser interditadas, o que causou lentidão e congestionamento no trecho.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente. Após os trabalhos iniciais, o local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que assumiu os cuidados com a área e a fluidez do trânsito.

Davi Cruz*

Por Davi Cruz*
postado em 22/12/2025 08:47
