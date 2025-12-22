Colisão envolvendo cinco veículos deixa motorista ferida no Lago Sul

Uma colisão entre cinco automóveis deixou uma pessoa ferida, no Lago Sul. A vítima, condutora de um GM Tracker prata atingido na traseira, apresentava dores na região da coluna e precisou de atendimento médico. Após os primeiros socorros ainda no local, a mulher foi encaminhada ao Hospital Brasília para avaliação e cuidados especializados.

A motorista foi socorrida consciente e orientada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), no domingo (21/12), às 21h55, que atuou na ocorrência com duas viaturas. Durante o atendimento, o trânsito na região precisou ser desviado para vias adjacentes, a fim de garantir a segurança das equipes e dos demais condutores que trafegavam pelo local.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre a dinâmica do acidente. Após a conclusão do resgate e a liberação da via, o local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).







