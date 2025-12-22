InícioCidades DF
Colisão envolvendo cinco veículos deixa motorista ferida no Lago Sul

Mulher foi encaminhada ao Hospital Brasília após queixas de dores na região da coluna

Colisão de veículos no Lago Sul deixa uma pessoa ferida
Colisão de veículos no Lago Sul deixa uma pessoa ferida

Uma colisão entre cinco automóveis deixou uma pessoa ferida, no Lago Sul. A vítima, condutora de um GM Tracker prata atingido na traseira, apresentava dores na região da coluna e precisou de atendimento médico. Após os primeiros socorros ainda no local, a mulher foi encaminhada ao Hospital Brasília para avaliação e cuidados especializados.

A motorista foi socorrida consciente e orientada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), no domingo (21/12), às 21h55, que atuou na ocorrência com duas viaturas. Durante o atendimento, o trânsito na região precisou ser desviado para vias adjacentes, a fim de garantir a segurança das equipes e dos demais condutores que trafegavam pelo local.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre a dinâmica do acidente. Após a conclusão do resgate e a liberação da via, o local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

  Colisão de veículos no Lago Sul deixa uma pessoa ferida
    Colisão de veículos no Lago Sul deixa uma pessoa ferida

DC
DC

Davi Cruz*

Por Davi Cruz*
postado em 22/12/2025 09:26
