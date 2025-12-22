Forças policiais realizam operação para reforçar segurança no Setor Comercial Sul

“O Setor Comercial Sul (SCS) se tornou um ponto para usuários de drogas”, destacou o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, durante a Operação SCS Integrado, realizada nesta segunda-feira (22/12). A ação, conduzida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) e pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), tem como objetivo o enfrentamento de crimes patrimoniais e o fortalecimento da segurança em uma das regiões mais estratégicas e movimentadas do centro de Brasília.

A iniciativa marcou o início da atuação operacional da Unidade Integrada de Segurança Pública (UISP) no local. Durante a operação, a PMDF, por meio do 1º Batalhão, passou a utilizar a unidade como base operacional permanente no SCS. “Queremos, com o policiamento, mas também com a Prevenção ao Crime por Meio do Design Ambiental (CPTED), com iluminação e pavimentação, inibir a atuação dessas pessoas que cometem crimes aqui”, afirmou o secretário.

Serão empregadas tecnologias de alto nível para garantir a segurança, como a instalação de câmeras com reconhecimento facial. “Temos conseguido fazer um trabalho muito forte. Há muita dedicação, técnica e ciência. Procuramos produzir muitos dados para mapear onde a criminalidade está acontecendo e como podemos combatê-la”, ressaltou.

Diante dos crimes registrados no último fim de semana — um homicídio no Parque da Cidade e um caso de estupro seguido de agressão na Asa Norte — Avelar enfatizou que o foco atual é justamente o enfrentamento da questão das pessoas que vivem em situação de rua. “É um número que tem nos preocupado: o aumento de homicídios entre a população em situação de rua. Infelizmente, esse quantitativo tem crescido muito nos últimos anos. Em ambas as ocorrências, os envolvidos eram moradores de rua”, relatou.

Para enfrentar os crimes envolvendo essa parcela mais vulnerável da população, o secretário destacou a importância do trabalho conjunto entre as corporações. “É uma informação importante que trago ao conhecimento da população e dos órgãos responsáveis pela persecução criminal, para que nos unamos e façamos um grande esforço no uso desses dados, que refletem a realidade”, explicou.

Em relação aos crimes mais recorrentes na região central — como furto de veículos e roubo a transeuntes — a coronel Ana Paula, comandante da Polícia Militar, comentou o papel da corporação no combate às ocorrências. “Atuamos constantemente com a área de inteligência para detectar essas situações. Para isso, utilizamos meios como a tecnologia, na qual a Secretaria de Segurança tem investido de forma significativa. A unidade integrada de segurança auxiliará nos monitoramentos, especialmente desse tipo de crime, mais visível nesta região”, afirmou.

A coronel acrescentou, ainda, que a ação ocorre em um momento estratégico, levando em consideração o chamado “saídão” — período em que pessoas em regime semiaberto podem sair temporariamente da prisão em datas comemorativas. “Sabemos que o ‘saídão’ é válido, pois é um momento em que muitos querem estar com seus familiares. No entanto, nem todos utilizam esse período para um momento natalino de renovação e transformação. Por isso, intensificamos o policiamento”, explicou.

