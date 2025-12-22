Vazamento de amônia mobiliza bombeiros em fábrica da JBS

Até o momento, não há informações detalhadas sobre as causas da falha do equipamento - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um vazamento de amônia — composto químico incolor, tóxico e corrosivo — em um equipamento da fábrica da JBS, na QN 433 em Samambaia, mobilizou o Corpo de Bombeiros (CBMDF) no fim da tarde desta segunda-feira (22/12).

De acordo com a corporação, o vazamento foi inicialmente contido pela equipe de prevenção da própria empresa, que também realizou a evacuação dos funcionários que estavam no local.

Os militares permaneceram no ponto crítico realizando protocolos de segurança e monitoramento até a total dissipação do gás, garantindo que não houvesse riscos residuais para os trabalhadores ou para a vizinhança.

Apesar do susto, não houve registro de vítimas. Até o fechamento desta matéria, não havia informações detalhadas sobre as causas técnicas ou a dinâmica que levou à falha do equipamento. A operação foi encerrada sem feridos.