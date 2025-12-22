Entrega de Cartão Uniforme Escolar começa nesta segunda-feira (22/12)

O crédito estará disponível para uso a partir de 26 de janeiro de 2026 - (crédito: Davi Cruz/CB)

Manuela Sá*

O Banco de Brasília (BRB) e a Secretaria de Educação deram início, nesta segunda-feira (22/12), à entrega do Cartão Uniforme Escolar. O benefício garante crédito anual de R$ 283 para alunos da rede pública, destinado à compra de uniformes escolares em malharias credenciadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF). A retirada do cartão pode ser feita até 21 de janeiro de 2026. O crédito estará disponível para uso a partir de 26 de janeiro.

A retirada do cartão pode ser feita em 22 pontos definidos pela Secretaria de Educação. A lista com os locais de entrega está disponível no site GDF Social. Para retirar o cartão, o responsável legal pelo estudante deverá apresentar documento oficial com foto e CPF. A concessão do crédito é automática, desde que a matrícula do aluno seja confirmada e os dados estejam atualizados.

O cartão, criado por lei em outubro de 2025, é emitido em nome do responsável legal pelo estudante e o pagamento é realizado uma vez por ano. No caso de famílias com mais de um estudante matriculado, todos os créditos serão reunidos em um único cartão. Esse modelo de distribuição é feito sem distinção por renda familiar.

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho