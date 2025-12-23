Líder religioso é preso por suspeita de abuso sexual contra adolescentes

Um homem de 30 anos, identificado como líder de uma igreja evangélica no Guará, foi preso temporariamente, acusado de estupro de vulnerável. As investigações apontam para um padrão de abusos contra adolescentes do sexo masculino, que teria se estendido por aproximadamente seis anos.

A prisão ocorreu na última sexta-feira (19/12). As apurações, iniciadas em novembro do ano passado, identificaram quatro vítimas, com idades entre 10 e 17 anos à época dos fatos, que teriam sofrido abusos entre 2019 e 2024. Pelo menos outras oito possíveis vítimas estão sendo ouvidas, o que pode ampliar o número de casos.

De acordo com as investigações, o suspeito utilizava sua posição de liderança religiosa e ministrava cursos sobre "sexualidade e integridade sexual" para obter acesso privilegiado e conquistar a confiança dos adolescentes. O método envolvia a exploração de vulnerabilidades emocionais, especialmente de jovens em situação de fragilidade familiar, evoluindo para encontros individuais e isolamento forçado.

As vítimas foram ouvidas por uma equipe especializada, seguindo protocolos para evitar a revitimização. O conjunto probatório, considerado robusto pela Justiça, inclui depoimentos e registros que indicariam tentativas anteriores de abafar as denúncias dentro do círculo institucional do acusado.

A decisão judicial que determinou a prisão temporária por 30 dias também ordenou o afastamento imediato do suspeito de suas funções religiosas, a proibição de se aproximar das vítimas, a quebra de sigilos telefônico e telemático e a apreensão de dispositivos eletrônicos para perícia.