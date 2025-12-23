"Fragilidade da pessoa em situação de rua demanda ação enérgica do governo"

Manuela Sá*

A vice governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), foi a convidada desta terça-feira (23/12) do CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília. Aos jornalistas Adriana Bernardes e Carlos Alexandre Souza, ela falou das ações do governo para amparar as pessoas em situação de rua, tendo em vista a ocorrência de dois crimes graves envolvendo essa população nos últimos dias — o estupro e agressão de uma mulher, na Asa Norte, no sábado (20/12); e um feminicídio na madrugada desta segunda-feira (22/12), no meio da rua, em Taguatinga.

Celina destacou as medidas que considera eficazes no atendimento às pessoas que vivem em situação de rua e a infraestrutura existente para garantir o apoio necessário. Ela defendeu a internação compulsória e humanizada, principalmente em casos de agressividade. “A fragilidade da pessoa em situação de rua, até pelo uso de drogas, demanda uma ação enérgica do governo”, afirmou.

A vice-governadora enfatizou a atuação da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e da Secretaria de Justiça (Sejus), responsáveis por abordar pessoas em situação de rua e levá-las para abrigos. “Não é preciso ter um olhar agressivo contra essa população, mas é necessário ter um olhar firme e humanizado, pois precisamos proteger toda a sociedade”, ressaltou.

Ainda sobre ações do governo para tirar pessoas das ruas e levar para abrigos, Celina detalhou que existem três tipos de situações e que, para cada um desses casos, deve ser feita uma abordagem diferente. “Há aquela pessoa que está em alta vulnerabilidade pela condição social. Essa é a que a gente consegue tirar com mais rapidez, porque ela só quer uma oportunidade. Há quem esteja em condição de uso de drogas. Essa, para mim, precisa ter uma ação do Estado, internação compulsória e um olhar distinto do Poder Judiciário. Por fim, há a questão da saúde mental”, explicou.

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho