Caixas de Monjauro são apreendidas e uma pessoa é presa por venda ilegal

Treze caixas de Monjauro foram apreendidas e uma pessoa foi presa e autuada em flagrante por crime contra a saúde pública durante uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta terça-feira (23/11). A ação teve como objetivo coibir a venda clandestina do medicamento de uso controlado, indicado para emagrecimento.

As investigações começaram após denúncia da Diretoria de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Divisa/SES-DF), que apontou a comercialização irregular do produto na Feira dos Importados de Brasília. Segundo o órgão, o Monjauro tem circulação rigidamente regulada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo proibida a venda sem prescrição médica e retenção da receita.

A apuração também identificou armazenamento inadequado, importação sem comprovação de procedência e orientação indevida sobre a aplicação e o uso do medicamento.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em lojas da Feira dos Importados e em residências ligadas aos investigados, localizadas em Vicente Pires e Ceilândia.

A operação mobilizou cerca de 50 policiais da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor) e da Divisão de Operações Especiais (DOE), além do apoio técnico de 12 auditores da Divisa, responsáveis pela fiscalização sanitária, transporte do material apreendido e adoção das medidas administrativas cabíveis.