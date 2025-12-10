Em 9 horas, DF registra quatro acidentes de trânsito com sete feridos

O Distrito Federal registrou durante um intervalo de nove horas, quatro sinistros de trânsito que resultaram em sete pessoas feridas. As ocorrências envolveram capotagens, atropelamento e colisão entre carro e motocicleta. Em todos os casos, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram mobilizadas para atendimento às vítimas e gerenciamento das áreas afetadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O acidente mais grave ocorreu na madrugada desta quarta-feira (10/12), no núcleo rural Ana Maria, próximo ao Monumento Solarius, conhecido como “Chifrudo”. Um veículo preto saiu da pista e capotou, deixando quatro pessoas feridas, entre elas, o condutor, que ficou preso às ferragens. As outras três vítimas foram arremessadas para fora do veículo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O CBMDF foi acionado por volta das 1h40 e enviou quatro viaturas ao local. Os socorristas realizaram o resgate do motorista seguindo protocolos específicos para vítimas de trauma, devido à gravidade do quadro. As demais vítimas também foram atendidas, estabilizadas e encaminhadas a hospitais da região. A Polícia Rodoviária Federal assumiu a responsabilidade do local para controle da via. As causas do capotamento ainda serão investigadas.











Colisão de carro e moto no Lago Sul

Às 19h09 dessa terça (09), uma colisão entre um Toyota Corolla branco e uma motocicleta Yamaha Fazer azul deixou um motociclista ferido na SHIS QI 05, próximo ao Gilberto Salomão, no Lago Sul.

Duas viaturas do CBMDF atuaram no socorro dos condutores. O motociclista recebeu atendimento inicial no local e foi levado consciente e orientado ao hospital. O condutor do carro foi avaliado, mas não precisou de transporte. A área ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do DF. A dinâmica do acidente não foi esclarecida.

Motociclista atropela pedestre em Santa Maria

No início da noite dessa terça (09), às 18h33, um pedestre foi atropelado por uma motocicleta na quadra 300 de Santa Maria. Três viaturas de resgate foram acionadas para o atendimento da ocorrência.

A vítima, que apresentava escoriações nos braços, foi transportada consciente e orientada ao hospital. O motociclista saiu ileso e não sofreu ferimentos. Durante o atendimento, a via precisou ser interditada. Não há informações sobre o que levou ao atropelamento.

Capotagem no Balão do Aeroporto

Na tarde de terça (9/12), às 16h41, um veículo utilitário branco capotou no Balão de acesso ao Aeroporto JK. Quatro viaturas foram mobilizados na ocorrência.

O veículo foi encontrado tombado em uma área verde. Após o isolamento da cena e o gerenciamento de riscos, os bombeiros avaliaram o condutor e o passageiro, que já estavam fora do carro e não apresentavam ferimentos que exigissem transporte ao hospital. O automóvel ficou aos cuidados do proprietário. As causas do capotamento também não foram esclarecidas.