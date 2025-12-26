Previsão do tempo: temperatura de 31 °C marca sexta-feira na capital

Bom dia, Brasília! Sexta será de sol e poucas nuvens no DF - (crédito: Ed Alves/CB)

O último final de semana no Distrito Federal do ano será marcado por calor intenso. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima registrada nesta sexta-feira (26/12), foi de 17,5 °C, enquanto a máxima pode chegar aos 31 °C, resultando em uma amplitude térmica de aproximadamente 14 °C. A combinação de altas temperaturas e baixa umidade deve persistir durante o fim de semana, com possibilidade de mudanças apenas a partir de domingo para segunda-feira.

Outro destaque é a umidade relativa do ar, que apresenta variação significativa. A umidade máxima chegou a 96% durante a madrugada, enquanto a mínima deve ficar em torno de 35% ao longo da tarde. Apesar da queda, o índice ainda não atinge o limiar para emissão de alerta amarelo, que ocorre quando os valores ficam abaixo de 30%.

“Não temos nenhum aviso vigente para hoje. A umidade fica mais baixa, mas ainda dentro de níveis considerados aceitáveis”, explicou o meteorologista do Inmet, Mércio Dantas. Segundo o especialista, esse contraste entre manhãs mais amenas e tardes quentes é característico do atual padrão atmosférico que atua sobre a região.

Fim de semana

Para o sábado, o cenário permanece praticamente inalterado, com temperaturas mínimas próximas de 17 °C e máximas novamente em torno dos 31°C, mantendo a elevada amplitude térmica. A umidade relativa do ar, no entanto, deve ficar ainda mais baixa, podendo se aproximar dos 30%, enquanto a máxima deve girar em torno de 90%.

No domingo, há perspectiva de mudança gradual no tempo. Segundo Dantas, o padrão de tempo seco começa a perder força entre domingo e segunda-feira, com aumento da possibilidade de chuva, ainda que de forma isolada.

Bloqueio atmosférico

De acordo com o meteorologista, as condições atuais não estão diretamente relacionadas ao verão, mas sim à atuação de uma circulação anticiclônica anômala sobre o Sudeste e parte do Centro-Oeste do país. Esse sistema funciona como um bloqueio atmosférico, dificultando a entrada de frentes frias e sistemas que normalmente provocariam chuvas nesta época do ano. “A mudança nesse padrão só deve ocorrer no início da próxima semana, quando as condições para chuva voltam a se estabelecer”, concluiu.