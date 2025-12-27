BRB encerra a negociação e desiste de vender 49% da Financeira BRB

O BRB – Banco de Brasília S.A. anunciou o encerramento da operação que previa a venda de 49% do capital social da Financeira BRB. A decisão foi formalizada por meio de um distrato celebrado entre o banco e o Grupo Investidor (CPSB Patrimonial e Participações Ltda., André Luís Vieira Azin e José Ricardo Lemos Rezek) envolvido na negociação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo comunicado divulgado ao mercado, a rescisão ocorreu de forma consensual entre as partes, que optaram por não dar continuidade às tratativas junto ao Banco Central do Brasil.

A Financeira BRB atua, principalmente, na oferta de crédito para pessoas físicas. Ela é controlada pelo próprio banco e se destaca por ser a única financeira pública em funcionamento no Brasil.

A negociação dependia do cumprimento de exigências contratuais e da aprovação de órgãos reguladores. Segundo o banco, o encerramento do acordo seguiu as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que tratam da divulgação de informações relevantes ao mercado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No comunicado, o banco reafirmou o compromisso com a transparência e com a observância das regras aplicáveis ao mercado financeiro. A instituição também destacou que continuará mantendo acionistas e investidores informados sobre qualquer novo fato relevante relacionado ao tema.