Chuva abre buraco em rua de Vicente Pires

Buraco tem cerca de um metro de diâmetro - (crédito: Cedido ao Correio)

A chuva desta segunda-feira (29/12) abriu um buraco na Rua 08, próximo à chácara 201 em Vicente Pires. O buraco tem cerca de um metro de diâmetro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a ocorrência por volta das 13h e realizou o isolamento da área como medida de segurança.

Após o bloqueio do trecho afetado, a Administração Regional de Vicente Pires também foi chamada. Segundo o CBMDF, não há relatos de vítimas ou danos de terceiros.



