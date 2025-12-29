Chuva abre buraco em rua de Vicente Pires

A chuva desta segunda-feira (29/12) abriu um buraco na Rua 08, próximo à chácara 201 em Vicente Pires. O buraco tem cerca de um metro de diâmetro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a ocorrência por volta das 13h e realizou o isolamento da área como medida de segurança.
Após o bloqueio do trecho afetado, a Administração Regional de Vicente Pires também foi chamada. Segundo o CBMDF, não há relatos de vítimas ou danos de terceiros.
Saiba Mais
- Cidades DF Templo da Boa Vontade realizará evento especial de réveillon
- Cidades DF Secretaria de saúde do DF implanta novo exame de sangue; conheça
- Cidades DF Homem é preso por tráfico de drogas e condução ilegal de veiculo no Itapoã
- Cidades DF Polícia Civil reforça buscas por assaltante de Vicente Pires que torturou vítima
- Cidades DF Homem agride mulher e é esfaqueado por primo dela no Recanto das Emas
postado em 29/12/2025 18:51