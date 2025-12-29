InícioCidades DF
Estrago

Chuva abre buraco em rua de Vicente Pires

Buraco tem cerca de um metro de diâmetro na Rua 08, próximo à chácara 201

Buraco tem cerca de um metro de diâmetro - (crédito: Cedido ao Correio)
A chuva desta segunda-feira (29/12) abriu um buraco na Rua 08, próximo à chácara 201 em Vicente Pires. O buraco tem cerca de um metro de diâmetro. 

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a ocorrência por volta das 13h e realizou o isolamento da área como medida de segurança.

Após o bloqueio do trecho afetado, a Administração Regional de Vicente Pires também foi chamada. Segundo o CBMDF, não há relatos de vítimas ou danos de terceiros. 

29/12/2025
