Muitas nuvens e trovoada isolada marcam penúltimo dia do ano no DF

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para possibilidade de chuvas intensas e perigo em relação à tempestade

Monumento a Juscelino Kubitschek no Memorial JK, no Eixo Monumental - (crédito: Ed Alves)
Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas é a previsão para esta tarde e noite de terça-feira (30/12) no Distrito Federal. Também haverá ventos de intensidade fraca.

A temperatura mínima será de 20ºC, e a máxima, de 29ºC. A umidade será mais instável e com oscilação maior, marcando 40% no índice mínimo; e 95%, no máximo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a possibilidade de chuvas intensas e perigo em relação à tempestade.

Ainda de acordo com o Inmet, para o último dia do ano, a previsão é de uma possível queda de granizo, acompanhada de muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo desta quarta-feira (31/12).

Lara Costa

Jornalista pela Universidade de Brasília, atuou no Eu, Estudante e Trabalho&Formação Profissional

Por Lara Costa
postado em 30/12/2025 14:40
