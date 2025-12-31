Serviços de saúde têm horários alterados no ano-novo; confira a agenda

A reportagem do Correio esteve na Unidade Básica de Saúde de Nova Colina, em Sobradinho 1, para acompanhar as pessoas que foram ao local em busca dos imunizantes - (crédito: Letícia Guedes )

Durante o 1º de Janeiro, os serviços da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) terão horários alterados, com exceção dos atendimentos de urgência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), poderá ser acionado a qualquer momento, pelo telefone 192, e as emergências dos hospitais regionais, das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Casa de Parto de São Sebastião também atendem de forma ininterrupta, em plantão 24 horas.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) funcionam nesta quarta-feira (31/12) até as 14h, permanecendo fechadas em 1º e 2 de janeiro. Por consequência, as salas de vacina das UBSs também ficam fechadas no feriado. A imunização volta a operar normalmente no sábado (3/1).

A assistência de saúde bucal nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) funciona no dia 31 de dezembro até às 14h, permanecendo fechadas nos dias 1º e 2 de janeiro. A urgência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), por sua vez, atende em plantão 24h, sem alteração no feriado.

No Hospital Regional de Taguatinga (HRT) e no Hospital Regional do Gama (HRG) o serviço de urgência odontológica será interrompido nos dias 1º e 2 de janeiro. A urgência no HRT abre no sábado (3) e domingo (4), das 7h às 19h, enquanto o HRG oferece atendimento no último dia do ano, das 19h à 1h de 1º de janeiro.

Nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), os horários variam de acordo com a atuação da instituição. Os Caps do tipo III e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD) III realizam acolhimento todos os dias, 24h. Já os Caps tipos I e II e o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi) funcionam no dia 31 de dezembro até 14h, permanecendo fechados nos dias 1º e 2 de janeiro.

As Farmácias de Alto Custo, de assistência farmacêutica, funcionam até 12h em 31 de dezembro e fecham nos dias 1º e 2 de janeiro. Os ambulatórios e policlínicas também serão fechados no mesmo período, com atendimento no último dia do ano até as 14h.

*Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal