Mulher é resgatada após três dias em cárcere; suspeito está foragido

Uma mulher de 22 anos foi resgatada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após ser mantida em cárcere por três dias no Setor Habitacional Água Quente, no Recanto das Emas. Ela foi localizada na tarde desta quarta-feira (31/12) e o suspeito das agressões, com quem mantinha um relacionamento, está foragido.

Os policiais do 27º Batalhão foram acionados após populares escutarem gritos de socorro ouvidos pelo muro da residência. Ao se dirigirem ao local, os militares se depararam com o sogro da vítima, que autorizou a entrada. A vítima foi encontrada sozinha na residência, embaixo da cama. Ela alegou ter se escondido por imaginar que seu sogro, dono da casa, era o companheiro chegando ao imóvel.

Segundo a PM, a mulher foi encontrada com os olhos inchados, corte na cabeça e hematomas pelo corpo. Em depoimento, ela contou que era agredida com socos, chutes, pauladas e pedradas. Além disso, teve o celular quebrado e era proibida de se comunicar.

O suspeito, ainda não localizado, tem passagens por homicídio, ocorrido em 2019, e por uso e porte de entorpecente em 2021, ambos registrados em Santo Antônio do Descoberto (GO). A vítima teve atendimento médico e foi encaminhada à 27ª Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. Os policiais seguem em busca do autor.

