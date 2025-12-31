Bombeiros resgatam tamanduá em banheiro de igreja no Gama

Tamanduá foi resgatado em banheiro de Igreja no Gama - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Na manhã desta quarta-feira (31/12), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) resgatou um tamanduá que estava preso no banheiro de uma igreja, localizada no Setor Núcleo Rural Casa Grande, no Gama.

Os militares realizaram a captura do animal, contando com o apoio da Polícia Militar Ambiental (BPMA/DF). Devido ao tempo prolongado de confinamento e aos sinais aparentes de desidratação, o tamanduá foi transportado para o Hospital de Fauna Silvestre (HFAUS), onde recebeu os cuidados veterinários necessários.

A ação foi concluída com segurança, preservando a integridade do animal e das pessoas envolvidas. Em caso de avistamento ou resgate de animal silvestre, a orientação é nunca intervir diretamente. O ideal é acionar os órgãos ambientais pelo 190 (BPMA) ou 193 (CBMDF). Fazer a contenção de forma inadequada pode, muitas vezes, agravar a situação do bicho.

