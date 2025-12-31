InícioCidades DF
Bombeiros resgatam tamanduá em banheiro de igreja no Gama

Devido ao tempo prolongado de confinamento e aos sinais de desidratação, o animal foi transportado para o Hospital de Fauna Silvestre

Tamanduá foi resgatado em banheiro de Igreja no Gama - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Tamanduá foi resgatado em banheiro de Igreja no Gama - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Na manhã desta quarta-feira (31/12), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) resgatou um tamanduá que estava preso no banheiro de uma igreja, localizada no Setor Núcleo Rural Casa Grande, no Gama. 

Os militares realizaram a captura do animal, contando com o apoio da Polícia Militar Ambiental (BPMA/DF). Devido ao tempo prolongado de confinamento e aos sinais aparentes de desidratação, o tamanduá foi transportado para o Hospital de Fauna Silvestre (HFAUS), onde recebeu os cuidados veterinários necessários.

A ação foi concluída com segurança, preservando a integridade do animal e das pessoas envolvidas. Em caso de avistamento ou resgate de animal silvestre, a orientação é nunca intervir diretamente. O ideal é acionar os órgãos ambientais pelo 190 (BPMA) ou 193 (CBMDF). Fazer a contenção de forma inadequada pode, muitas vezes, agravar a situação do bicho. 

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 31/12/2025 14:13
