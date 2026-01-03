Finais da 43ª edição do Torneio Arimateia serão decididas no próximo domingo (4/1)

As finais da 43ª edição do Torneio Arimateia de Futsal foram definidas neste sábado (3/1), no Taguaparque, em Taguatinga. Com a expectativa de receber mais de 15 mil pessoas nas arquibancadas deste do próximo domingo (4/1), o campeonato será decidido entre as categorias femininas e masculinas. O evento é realizado anualmente, desde 1979, e reúne mais de cem times de Brasília e do Brasil para uma competição com relevância nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

O idealizador José de Arimateia comentou orgulhoso sobre o sucesso da ação. "É um prazer enorme, um trabalho duro, mas gratificante. Temos 47 anos de atividades e 43 anos como torneio oficial", disse. Para ele, a resiliência foi a chave para a longevidade do campeonato. "Mesmo com todas as dificuldades, papai do céu me deu força e saúde para persistir", acrescentou.

Ao longo das edições, inúmeros atletas participaram dos jogos de futsal. Alguns tiveram destaque e conseguiram atingir o nível profissional em grandes clubes brasileiros e estrangeiros, como o jogador Endrick, revelado pelo Palmeiras; Victória Albuquerque, peça-chave nos últimos títulos do time feminino do Corinthians; e Reinier Jesus, que atua no Atlético Mineiro.

Durante os jogos finais, as jovens promessas também terão a oportunidade de uma vitrine para o estrelato. "Dois olheiros, um do Flamengo e outro do Palmeiras, estarão aqui para assistir aos jogos. É uma oportunidade para esses jogadores", disse José de Arimateia.

Leia também: Festividades de fim de ano na Esplanada se encerram sem ocorrências graves

O campeonato teve início de forma improvisada, quando um casal mineiro costurava camisas feitas com sacos de farinha para que seus filhos pudessem jogar bola com os amigos. Após 40 anos, Seu Arimateia se emociona ao explicar a importância dos jogos. "Os jovens têm a oportunidade de jogar e iniciar uma carreira no esporte. Reunimos diferentes categorias", afirmou.