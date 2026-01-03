CRM-DF repudia atos racistas contra médica

Rithiele Souza foi vítima de racismo após publicar vídeo comentando abordagem da PM, e ser chamada de 'macaca' em grupo dos Bombeiros - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) divulgou uma nota pública em que manifesta “veemente repúdio” aos atos de racismo e discriminação dirigidos à médica Rithiele Souza. No posicionamento, a entidade classifica as agressões como uma grave violação aos direitos humanos e à dignidade da pessoa, destacando que o racismo é um crime inafiançável e não pode ser tolerado ou relativizado em nenhuma circunstância.

Rithiele Souza foi chamada de 'macaca' por um bombeiro militar, que repercutiu um vídeo que a vítima publicou denunciando uma abordagem racista da Polícia Militar. A Polícia Civil do DF (PCDF) investiga o caso.

Na nota, o CRM-DF também expressa total solidariedade à médica e reconhece os impactos pessoais, profissionais e sociais provocados por práticas discriminatórias. "Consideramos tal conduta absolutamente inadmissível. O racismo é um crime inafiançável, uma afronta direta à Constituição Federal e não pode, sob nenhuma circunstância, ser tolerado ou relativizado. Reafirmamos nosso compromisso inegociável com a ética, o respeito, à diversidade e a defesa intransigente da honra e da dignidade de todos os médicos e médicas”, afirmou a entidade.

Após a manifestação oficial, usuários da plataforma onde o caso repercutiu deixaram mensagens de apoio à profissional. “Solidariedade à nossa colega”, escreveu um internauta. “Estamos juntos nessa luta! Todos contra o racismo!”, afirmou outro. Já um terceiro destacou: “Sua trajetória, sua competência e sua força falam mais alto do que qualquer atitude preconceituosa”.

