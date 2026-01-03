InícioCidades DF
CRM-DF repudia atos racistas contra médica

Conselho manifesta solidariedade à Rithiele Souza, vítima de racismo por bombeiro militar

Rithiele Souza foi vítima de racismo após publicar vídeo comentando abordagem da PM, e ser chamada de 'macaca' em grupo dos Bombeiros - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) divulgou uma nota pública em que manifesta “veemente repúdio” aos atos de racismo e discriminação dirigidos à médica Rithiele Souza. No posicionamento, a entidade classifica as agressões como uma grave violação aos direitos humanos e à dignidade da pessoa, destacando que o racismo é um crime inafiançável e não pode ser tolerado ou relativizado em nenhuma circunstância.

Rithiele Souza foi chamada de 'macaca' por um bombeiro militar, que repercutiu um vídeo que a vítima publicou denunciando uma abordagem racista da Polícia Militar. A Polícia Civil do DF (PCDF) investiga o caso.

Na nota, o CRM-DF também expressa total solidariedade à médica e reconhece os impactos pessoais, profissionais e sociais provocados por práticas discriminatórias. "Consideramos tal conduta absolutamente inadmissível. O racismo é um crime inafiançável, uma afronta direta à Constituição Federal e não pode, sob nenhuma circunstância, ser tolerado ou relativizado. Reafirmamos nosso compromisso inegociável com a ética, o respeito, à diversidade e a defesa intransigente da honra e da dignidade de todos os médicos e médicas”, afirmou a entidade.

Após a manifestação oficial, usuários da plataforma onde o caso repercutiu deixaram mensagens de apoio à profissional. “Solidariedade à nossa colega”, escreveu um internauta. “Estamos juntos nessa luta! Todos contra o racismo!”, afirmou outro. Já um terceiro destacou: “Sua trajetória, sua competência e sua força falam mais alto do que qualquer atitude preconceituosa”.

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 03/01/2026 16:48
