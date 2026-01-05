Capital S/A: Brasília como inspiração na passarela

Histórias que marcaram o ano 2025 ajudam a compreender os caminhos criativos que se consolidaram em Brasília. Entre elas está a trajetória de Felipe Manzoli, 28 anos, e Moisés da Silva Eleutério, conhecido artisticamente como Mackenzo, 26, fundadores da marca Sacramound, que ganhou projeção ao transformar a capital federal em inspiração para a alta-costura autoral. Neste ano, a dupla chamou atenção ao criar um vestido tridimensional inspirado na Catedral de Brasília, peça que integra a coleção Portais da Eternidade. Produzidas em um ateliê improvisado e sob condições adversas, as criações quase foram abandonadas, mas a persistência rendeu visibilidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Inscrições para o Programa de Voluntários Família Protegida seguem até 20 de janeiro



Criada em 2022, a Sacramound se inspira na Divina Comédia, de Dante Alighieri, e propõe uma moda que transita entre o sagrado e o mundano. As peças abordam temas como culpa, redenção e salvação por meio de símbolos religiosos. A parceria começou pelas redes sociais. Mackenzo buscava figurino para um videoclipe de sua carreira musical e Felipe, afastado da moda por questões de saúde, interessou-se pelo projeto. O encontro aconteceu no núcleo rural de Tabatinga, onde montaram o ateliê e passaram a trabalhar juntos. A relação profissional evoluiu para um relacionamento afetivo. Sem renda fixa proveniente da marca, a dupla utilizou os R$ 100 mil recebidos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC) para viabilizar a coleção e conta com apoio familiar quando necessário. Paralelamente, investem em estudos de empreendedorismo para estruturar o negócio.











O exemplo vem de casa: Planalto reduz jornada sem corte salarial

Enquanto o Congresso debate o fim da escala 6x1, o Palácio do Planalto resolveu agir. Menos de um mês após o ministro Guilherme Boulos defender a redução da jornada como caminho para elevar a produtividade, a Casa Civil reduziu a carga horária — sem corte salarial — em contratos terceirizados de recepção, limpeza, jardinagem e copeiragem.

A medida foi formalizada por termos aditivos assinados pela Secretaria de Administração e alcança serviços essenciais da Presidência da República. Para interlocutores do Planalto, o gesto funciona como recado político: o governo Lula pretende se antecipar ao debate legislativo e marcar posição na defesa da dignidade do trabalho.

Segundo Swedenberg Barbosa, do Gabinete Pessoal do presidente, outras escalas mais equilibradas seguem na pauta do Executivo e do movimento sindical, à medida que o tema avança no Congresso.

Horas extras e risco trabalhista

A jornada 6x1 lidera a sobrecarga de horas extras no país, segundo levantamento da VR. Até outubro de 2025, mais de 136 milhões de horas adicionais foram registradas em 33 mil empresas, envolvendo mais de 1 milhão de trabalhadores. Embora represente 28,5% da base analisada, o regime concentra 41,9% dos casos de excesso significativo de jornada. Comum no varejo, o modelo amplia riscos trabalhistas e financeiros, sobretudo com a entrada em vigor da nova NR-1, em 2026. "A gestão da jornada não pode ser tratada como custo operacional, mas como indicador de sucesso para o empregador", afirma Cássio Carvalho, diretor-executivo de negócios da VR.

Católica na Asa Sul

A Universidade Católica de Brasília inaugura, em março, um novo câmpus, na 702 Sul. O espaço, de cerca de 8 mil m², fica ao lado do Santuário Dom Bosco e ofertará cursos de graduação na área de tecnologia. "Ao chegarmos à Asa Sul, fortalecemos nossa missão de oferecer uma educação de excelência, acessível e conectada às demandas da sociedade e do mercado de trabalho, em um espaço que dialoga com a história e o futuro da nossa capital federal", reforça o reitor da UCB, Manuel Furriela. Lousas digitais, recursos audiovisuais e conectividade para ensino híbrido, além de laboratórios com infraestrutura tecnológica de ponta, são os diferenciais da nova unidade. As matrículas estão abertas e a lista completa de cursos está disponível no site ucb.catolica.edu.br.

Católica (foto: Divulgação)

Três perguntas para MANUEL FURRIELA, reitor da Universidade Católica de Brasília (UCB)

Como o novo campus traduz, em modelo pedagógico e infraestrutura, as novas formas de estudar e trabalhar em Brasília?

Trouxemos a UCB também para a Asa Sul com o objetivo de integrar o ensino presencial e modular alinhados com tecnologia e espaços flexíveis. Isso atende às dinâmicas contemporâneas de aprendizagem e trabalho colaborativo, além de estar em sintonia com o perfil inovador de Brasília.

O que a chegada da UCB à Asa Sul representa, na prática, para o papel da universidade no centro político e institucional do país?

A presença da UCB na Asa Sul fortalece sua atuação estratégica no centro do país. Queremos ampliar o diálogo com as instituições públicas, organismos internacionais e o setor produtivo, reafirmando o compromisso da universidade com a formação qualificada e o desenvolvimento nacional.

A escolha inicial por cursos ligados a tecnologia, gestão e formação docente reflete uma leitura específica do mercado de trabalho do Plano Piloto?

Sim. A oferta inicial reflete uma análise consistente das demandas do Plano Piloto, priorizando áreas estratégicas como tecnologia, gestão e educação, essenciais para o ecossistema institucional, econômico e social da região central de Brasília.

Leia também: Celina Leão lamenta morte do desembargador Maurício Miranda



Pernambuco à boca

Patrimônio imaterial de Pernambuco, o bolo de noiva é daqueles símbolos que ajudam a explicar a conhecida mania de grandeza do povo pernambucano — com razão. Embebido no vinho e carregado de frutas secas, ele atravessa gerações e rituais, como a tradição de guardar uma fatia para as primeiras bodas, em nome da prosperidade do casal.

Mas não é preciso casamento para se render ao clássico. Em Brasília, a Casa Rosarinho é a única a oferecer o legítimo bolo de noiva pernambucano. Vai bem em qualquer ocasião. Com café, melhor ainda. Encomendas 61 9 8119 6138 ou no Instagram @casarosarinho

Casa Rosarinho, Pernambuco à boca (foto: Divulgação)