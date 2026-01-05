Tiroteio entre militares e suspeitos de assalto termina com 3 feridos

Uma troca de tiros entre dois militares e suspeitos de tentativa de assalto terminou com três feridos em uma padaria localizada na QS 120, em Samambaia Sul. Informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) dão conta de que uma mulher e dois homens envolvidos no crime foram atingidos por disparos de arma de fogo no estabelecimento, sendo um deles levado em estado grave ao hospital.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo nota divulgada pela Polícia Militar (PMDF), os três suspeitos foram surpreendidos por um bombeiro militar e um suboficial da Marinha que estavam no estabelecimento, durante a tentativa de roubo. Na ação, o trio disparou em direção aos militares, que reagiram e os atingiram.

Troca de tiros ocorreu em padaria localizada em Samambaia Sul (foto: Divulgação/CBMDF)

Após os protocolos de atendimento pré-hospitalar, todos os envolvidos foram transportados ao Hospital de Base de Brasília. Equipes da PMDF prestaram apoio à ocorrência, e uma arma de fogo com munições deflagradas foi localizada em posse dos indivíduos. A área foi isolada para os procedimentos legais, e a ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Civil (PCDF), que dará seguimento à apuração.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos três suspeitos atingidos pelos disparos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular