Porco-espinho, jiboia e saruê são resgatados em áreas urbanas

Uma jiboia, um saruê e um porco-espinho foram resgatados em diferentes pontos urbanos do Distrito Federal por equipes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA). Vídeos compartilhados pela corporação mostram os animais silvestres sendo encontrados em locais inusitados, como em um galinheiro, no motor de uma geladeira e no beco de uma residência. Todos foram devolvidos ao habitat natural. Confira o vídeo:

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nesse domingo (4/1), a jiboia foi encontrada, por volta das 6h, no interior de um galinheiro no Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul. Em vista do risco tanto ao animal quanto aos residentes, o BPMA realizou a contenção segura e soltou-o em área apropriada, conforme os protocolos ambientais. Ainda na manhã de ontem, um saruê foi localizado no motor de uma geladeira em Taguatinga, oferecendo risco iminente ao próprio animal. Após o resgate, o animal foi reintroduzido em seu habitat natural.

Leia também: Bombeiros resgatam tamanduá em banheiro de igreja no Gama

Já no sábado (3), um porco-espinho foi localizado na QR 629, em Samambaia. Segundo o Batalhão, o resgate exigiu técnica e cautela por parte da equipe, visto que o animal estava em um local de difícil acesso, no beco estreito de uma residência. O mamífero foi resgatado sem ferimentos e devolvido ao habitat.

Em caso de avistamento ou resgate de animal silvestre, a orientação é nunca intervir diretamente. O ideal é acionar os órgãos ambientais pelo 190 (BPMA) ou 193 (CBMDF). Fazer a contenção de forma inadequada pode, muitas vezes, agravar a situação do bicho.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular