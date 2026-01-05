Vídeo: mulher é agredida e arrastada pelos cabelos em Ceilândia

Moradores da região ficaram em choque com a cena e acionaram a polícia - (crédito: Reprodução)

Um homem de 25 anos foi detido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na manhã desse domingo (4/1), suspeito de agredir brutalmente a companheira, de 32 anos, na QNP 28, em Ceilândia. A violência, ocorrida em plena via pública e nas proximidades de uma escola infantil, foi registrada por moradores da região.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Homem é preso por violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo no DF

De acordo com testemunhas e registros em vídeo, o agressor retirou a vítima do veículo à força e a arrastou pelo asfalto. Houve luta corporal e, após a mulher tentar imobilizá-lo, o suspeito fugiu do local em um Volkswagen prata. Veja:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Acionada, a PMDF encontrou a vítima caída e abalada. Ela recebeu os primeiros socorros de um policial e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O agressor foi localizado momentos depois e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde o caso foi registrado. O estado de saúde atual da vítima não foi divulgado.