Vídeo: mulher é agredida e arrastada pelos cabelos em Ceilândia

Crime, praticado pelo companheiro dela, foi registrado por moradores da região. O agressor foi preso em flagrante

Moradores da região ficaram em choque com a cena e acionaram a polícia - (crédito: Reprodução)

Um homem de 25 anos foi detido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na manhã desse domingo (4/1), suspeito de agredir brutalmente a companheira, de 32 anos, na QNP 28, em Ceilândia. A violência, ocorrida em plena via pública e nas proximidades de uma escola infantil, foi registrada por moradores da região.

De acordo com testemunhas e registros em vídeo, o agressor retirou a vítima do veículo à força e a arrastou pelo asfalto. Houve luta corporal e, após a mulher tentar imobilizá-lo, o suspeito fugiu do local em um Volkswagen prata. Veja:

Acionada, a PMDF encontrou a vítima caída e abalada. Ela recebeu os primeiros socorros de um policial e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O agressor foi localizado momentos depois e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde o caso foi registrado. O estado de saúde atual da vítima não foi divulgado.

postado em 05/01/2026 21:08
